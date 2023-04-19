新华社墨西哥城4月18日电（记者吴昊 朱雨博）墨西哥总统洛佩斯17日指责美国在墨实施干涉行为及开展间谍活动。

洛佩斯在当天举行的总统府新闻发布会上说，美国毒品管制局在未经墨政府授权情况下渗透当地贩毒集团。这是一种“侮辱性、傲慢的干涉行为”，令人无法接受。任何外国特工或安全机构都不能在墨西哥领土从事间谍活动。

洛佩斯提及美国《华盛顿邮报》一篇有关美国在墨开展间谍活动的报道。这篇根据美国泄密文件写的报道称，墨西哥部分安全部门间存在竞争、关系紧张。他表示，美国不应利用间谍活动调查墨安全机构，甚至将信息泄露给媒体。

洛佩斯表示，墨美安全问题合作的前提是保证墨西哥公共安全。只有不干涉其他独立国家内部事务，两国政府与人民间才能建立起互相尊重的关系。

洛佩斯还指出，墨政府致力于打击毒品贩运，不过一些犯罪组织仍继续在美国活动。他说，美国也需审视其禁毒策略，以直面民众尤其是年轻人吸毒问题的根本原因。

近日，美国检方对墨西哥锡那罗亚贩毒集团28名成员提出指控，认为这些贩毒集团在墨西哥境内生产大量芬太尼并贩运至美国，其所在贩毒集团牵头了世界上最大规模芬太尼走私活动。这些调查基于美国特工在墨西哥收集的信息。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)