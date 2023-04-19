睿 加 冷子纯

“路遥知马力。”马力和张春花夫妇在法国创业近30年，凭借匠心和创新精神，一路相互扶持走到今天。他们创立了厨具制造企业，成为中餐行业从业者的好帮手。

持续创新

1990年，马力和妻子张春花一起到法国留学。他们白天学习语言和技术，晚上维修厨房设备勤工俭学。当时，不少中餐馆的厨师都向他抱怨没有合适的中餐设备。“市场给我留了一个空档，我们就从这个地方切入。”毕业后，马力从炉头设计入手，创办了福力厨具设备制造公司。

中餐对火力的要求很高。当时，法国炉头最大功率只能达到28000瓦，需要鼓风机进一步提高燃烧效率。而巴黎建筑历史长，楼宇间隙小，当地居民对油烟排放、噪音污染较为敏感，鼓风机并不适用。马力自主设计了功率可达35000瓦的中餐用炉头，大幅降低了能源消耗和噪音污染。

创新始终是马力前行的关键词。2005年，马力回国参加中国进出口商品交易会，看到了国内产业链的飞速发展。他将高压静电油烟净化器带到法国，并进行了长达3年的实验改造。为适应巴黎厨房的有限面积，他把三台净化机串联缩入一个机箱内，节省了一半空间。他还撰写了中法双语的《设备安装指导手册》，降低用户的安装难度。“突破本身就是一种乐趣。”马力说。

当年，他们维修时仅有一套工具、一部电话和一辆旧菲亚特车。如今，马力夫妇拥有占地4500平方米的厂区、6个专利、6个经过欧盟CE认证的亚洲餐饮炉具设备和来自德国、西班牙、希腊、瑞士等各地的订单。

做事靠谱

福力公司的制造水平得到了专家认可。2005年，巴黎工商管理部门出资支持他参加德国某轻工业展览会。“当‘福力’的标志首次出现在欧洲展览会上时，我特别激动：一个中国人的商标，也在欧洲占了一席之地。”马力说。

福力公司还是唯一参与中国驻法使领馆各职能部门的厨房设备设计制造工作的华人公司。巴黎香街的使馆工地见证了一段让马力特别自豪的经历。

“当时，承担总通风系统工程设计的法国大公司，把使馆厨房设计得漏洞百出，只有重装才能避免损失。”马力向使馆指挥部提出建议，指挥部组织30余名专家开展论证会，经过一个多小时的法语辩论和现场勘测，最终决定拆除法国公司安装好的排风设备，采用马力的设计。

马力的设计安装非常成功。来自北京外交部的验收团专家围着灶台测试拍照。“今后，我们在法国的厨房工程全部交给你们来做，你们做事靠谱！”马力至今记得使馆领导的赞誉，“感觉我们为中国队赢得了一分”。

使命在肩

马力的公司在巴黎中餐界声名远扬，不少店主都是在排烟方面与邻里发生严重纠纷后，拿着当地卫生环境检查部门的勒令通知信或者法院的判决书找到他的。

“一位店主找到我时，离判决整改的最后期限只剩两周。他前期投入了大量人力物力，结果因为排烟被房东告上了法庭，打电话时都急哭了。”马力亲自到店内测量，设计整改方案。“最后经过专家鉴定，餐馆的排烟符合要求，他可以免于惩罚继续开店。”马力做到了“没有烟囱也能开餐馆”的承诺，也深深地体会到自己的价值与责任。

如今，70岁的张春花还会开车跟马力一起勘察客户场地，推着马力的轮椅到工厂监督进度。将工作看作使命，马力从不觉得年龄限制了自己，只觉得时间愈发紧迫，“虽然工作早上9点正式开始，但那些技术难题4点就在我脑海中‘过电影’”。创业以来，夫妇二人没有一个休息日。对于客户，马力有求必应。“我的目标就是要力争上游， 提升中餐业的水平。”马力在给姑姑的家书中写道。

未来，马力希望能把自己的技术带回国内推广。他正着手和天津同乡在国内创办一个专业的教育学院。“制造业是立国之本，需要更多的人才。”马力强调。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)