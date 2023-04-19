本报记者 李 强

日前，欧盟理事会批准的燃油车禁售时间表正式生效。根据欧盟理事会此前批准的法规，从2035年起欧盟境内将禁止销售非零碳排放的新燃油车。不过在德国要求下，使用碳中性燃料的新的燃油车有望在2035年后继续销售。分析认为，这项新规是欧盟应对气候变化一揽子提案的重要部分，将助力欧盟在2050年实现碳中和的目标，并推动欧洲新能源汽车行业加速发展。

欧盟理事会在声明中说，根据这项法规，从2030年到2034年，新的燃油轿车和小型客货车的二氧化碳排放量将比2021年分别减少55%和50%，到2035年均降至零。声明还说，欧盟委员会将在与利益相关者协商后提出一项提案，在2035年后允许完全使用碳中性燃料的车辆注册。

2021年7月，欧盟就提出了应对气候变化一揽子提案“适应55”，即到2030年温室气体净排放量较1990年水平至少减少55%，并在2050年实现碳中和。其中，2035年禁售碳排放新燃油车是该提案的核心部分。据欧盟委员会的数据，欧盟二氧化碳排放总量的15%来自汽车。欧盟委员会负责气候事务的执行副主席弗兰斯·蒂默曼斯表示：“气候危机及其后果是有目共睹的，因此禁售燃油车势在必行。”

目前的燃油车禁售时间表是各方妥协的结果。围绕相关具体条款，特别是是否允许使用碳中性合成燃料，欧盟内部一度爆发严重分歧，导致欧盟委员会原定3月初的批准流程被迫推迟。所谓碳中性合成燃料，就是通过合成捕获到的二氧化碳、清洁电力产生的氢气所制成的燃料，该燃料能够在传统内燃机汽车上使用。德国联合捷克、意大利和波兰等国反对彻底的燃油车禁售令。这些国家认为，合成燃料在原料、生产和排放过程中都近似于碳中和。但法国、西班牙、比利时等国则对碳中性合成燃料的经济性和减排效果持怀疑态度，认为该技术仍处于起步阶段，并且在生产过程中需要消耗大量的绿色电力。

欧洲汽车行业还担忧，禁售燃油车会对传统汽车行业就业带来严重冲击。据统计，欧洲汽车制造业雇用员工约350万人。其中，德国汽车制造行业员工有约80万人，与汽车行业相关产业链的就业人口高达180万人。在意大利，汽车行业的就业人口高达27万人。欧洲汽车供应商联合会预计，受燃油车禁售令影响，到2040年欧盟汽车生产商可能被迫削减50万个工作岗位。福特汽车首席执行官吉姆·法利则估算，生产电动汽车所需的人力将减少40%，如果欧洲汽车业按照这个比例计算，相当于要减少140万个工作岗位。

一些反对声音认为，欧洲新能源配套基础设施不足，特别是目前充电桩的铺设速度，无法与欧盟的燃油车禁售时间表匹配。据测算，到2030年欧盟需要约680万个公共充电桩，但目前欧盟区域内只有约37.4万个公共充电桩。据统计，2017年至2021年间，欧盟电动汽车的销量增长了10倍，但同期公共充电桩的数量仅增长2.5倍。

分析普遍认为，燃油车禁售时间表将会推动新能源汽车行业加速发展。当前，欧洲的主要车企已经陆续推出各自的电动车转型计划。如大众集团将在2035年前停售燃油车，旗下奥迪将在2033年实现这一目标；宝马2030年在欧洲将有至少50%的车型是纯电动车；奔驰将在2030年只销售纯电动汽车，并从2025年开始所有新车开发都基于纯电架构；沃尔沃宣布了2025年纯电和混动各占50%的计划，2030年成为纯电品牌。

欧盟内部市场专员布雷顿强调，燃油车退市将引发整个行业、消费者和汽车生态系统的巨大转变，给欧洲汽车业发展带来新的机遇和挑战。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 15 版）

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