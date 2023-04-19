本报北京4月18日电 （记者李欣怡）外交部发言人汪文斌18日在回答有关美国政府读取社交平台用户私信的问题时表示，一个连盟国领导人隐私都不尊重的国家，在社交网络上监控用户隐私数据并不出人意料。美国维护网络安全是假，维护自身网络霸权才是真。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国社交平台推特的首席执行官埃隆·马斯克在接受采访时称，他震惊地发现，美国政府能够读取所有推特用户的私信。中方对此有何评论？

汪文斌说，美国曾常年监听欧洲国家领导人通话，近期美国军方“泄密门”事件也暴露出美国对盟国的大规模监控。“一个连盟国领导人隐私都不尊重的国家，在社交网络上监控用户隐私数据并不出人意料。”

“美国在毫无事实依据的情况下，指责别国企业监控、窃取美国用户数据。这也再次印证了互联网上一句广为流传的话，‘美国指责别人的事情，要么它曾经做过，要么它正在做。’”汪文斌表示，世人看得越来越清楚，美国维护网络安全是假，维护自身网络霸权才是真。

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 15 版）

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