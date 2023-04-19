热衷于高喊人权口号、对他国人权状况指手画脚的美国，恰恰是国际人权事业的最大破坏者，最应该坐到世界人权的“被告席”上

美国白宫日前发布阿富汗撤军行动调查报告，承认在撤军过程中存在“巨大的情报失败”，将仓皇撤军责任归咎于前政府。美方应该明白的是，军事撤离并不意味着撇清责任，发布调查报告也不意味着美国在阿富汗令人不齿的行径画上了句号。国际社会看得十分清楚，美国发动的长达20年的阿富汗战争是造成当前阿富汗困难局面的主要原因，各方呼吁美方立即解除对阿富汗的单边制裁，立即归还属于阿富汗人民的海外资金，停止在阿富汗制造新的人道主义灾难。

美国学者约翰·米尔斯海默指出，在“自由主义霸权”政策主导下，倾向于不断发动战争的美国增加了国际体系中的冲突，造成了不稳定。“这些武装冲突通常以失败告终，有时是灾难性的，主要是以牺牲据说是被自由主义的巨神所拯救的那些国家为代价。”美国发动的阿富汗战争就是美国霸权危害世界的明证。美国武力“征服”并未换来阿富汗片刻安宁，美军占领阿富汗的20年是阿冲突和动乱的20年。美在阿富汗越反越恐，踞阿恐怖组织从20年前个位数增加到如今20多个，留下巨大“安全黑洞”。美国强行对阿富汗进行“民主改造”，导致阿富汗内部民族和解问题延宕至今。美国曾宣称要帮助阿富汗建立“民主、繁荣”的国家，但其最终给阿富汗人民留下的却只有动荡和贫困。

根据总部位于英国的监测组织“空战”的数据，自2001年以来，仅在阿富汗、伊拉克、利比亚、巴基斯坦、索马里、叙利亚和也门等地，美国军队就实施了近10万次轰炸，造成多达4.8万名平民死亡。为单方面追求自身利益，美国还充当幕后黑手挑起其他国家和地区战乱，大肆挑动“代理人战争”。2017年至2020年，五角大楼在中东和亚太等地区启动了23个以“127e”行动为名的“代理人战争”，至少有十几个国家参与，目标对象包括叙利亚、也门、伊拉克、突尼斯、喀麦隆和利比亚等国家。正如美国匹兹堡大学教授霍尔格·霍克所指出的，“对内对外使用暴力似乎已成为当代美国的一个标志”。如此穷兵黩武的美国，不但是全球和平发展的破坏者，也是人权进步的绊脚石。

近年来，美国对其他国家实施的单边制裁呈指数级增长，极大削弱了被制裁国家人权保障的能力与水平。截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达9400多项，是名副其实的全球唯一“制裁超级大国”。美国目前仍在对20多个国家实施制裁，包括1962年以来对古巴的制裁、1979年以来对伊朗的制裁、2011年以来对叙利亚的制裁，以及近年来对阿富汗的制裁，导致被制裁国家无法向其人民提供基本的食物和药品。美国布鲁金斯学会分析估计，在伊朗疫情最严重时期，美国持续施加的制裁影响进一步加剧，可能导致多达1.3万人死亡。联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗发表声明，关切美国对域外个人和实体实施禁止入境、冻结资产等单边强制措施，侵犯了有关个人和实体的劳动权、行动自由权等基本人权。美国政府肆意实施制裁引发他国人权危机受到国际社会强烈谴责。去年11月，联合国大会连续第三十次通过决议，多达185个国家支持谴责美国对古巴的禁运。

事实一再证明，热衷于高喊人权口号、对他国人权状况指手画脚的美国，恰恰是国际人权事业的最大破坏者，最应该坐到世界人权的“被告席”上。美国应立即停止打着人权的幌子搞霸权霸道霸凌，真正做些有利于国际人权事业发展的事情。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)