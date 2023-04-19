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赵乐际同斯洛伐克国民议会议长科拉尔举行会谈

2023年04月19日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月18日电  全国人大常委会委员长赵乐际18日在人民大会堂同斯洛伐克国民议会议长科拉尔举行会谈。

　　赵乐际表示，中国和斯洛伐克相距遥远，但两国友谊源远流长。近年来，在“一带一路”建设和中国—中东欧国家合作框架内，双方经贸、科技、旅游、人文、互联互通等领域合作取得积极成果，惠及两国人民。中方愿同斯方一道，把中斯传统友谊传承好、维护好、发展好。

　　赵乐际指出，双方要巩固政治互信，秉持相互尊重、平等相待原则，妥善处理涉及彼此核心利益和重大关切的敏感问题。加强贸易、投资、交通等各领域务实合作，中方欢迎斯方企业通过中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会等平台拓展在华市场。希望斯方为中方企业提供公平公正和非歧视的营商环境。继续深化人文交流，推动两国民众特别是青年更多了解彼此国家的国情、历史和文化，增进感情、深化友谊，促进中斯世代友好。共同推动中国—中东欧国家合作，扩大互惠互利合作成果，推动这一跨区域合作迎来新的更大发展。

　　赵乐际表示，中国全国人大与斯洛伐克国民议会保持友好交往，为促进国家关系发展发挥重要作用。中方愿同斯议会共同努力，开展多层级、多渠道交往，加强在立法监督、深化改革、环境保护等方面的经验交流，增进对彼此发展道路、对外政策的了解，从立法机构职能职责出发，为两国各领域合作提供良好法律保障。

　　赵乐际介绍了人民代表大会制度有关情况。他说，中国人民对自己选择的政治发展道路和制度充满信心。中方尊重和支持各国人民选择符合自己国情的发展道路，愿与斯方深化治国理政经验交流，推进适合各自国情的民主政治建设，倡导尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值。

　　科拉尔表示，中国是斯洛伐克在国际上的重要合作伙伴。两国拥有70多年的建交历史、广泛合作基础和巨大合作潜力。世界是多彩的，不能因为制度不同进行对抗或者说教。斯坚定奉行一个中国政策。希加强对话，推进包括交通、高铁、汽车制造在内的各领域合作，密切人文交流，深化两国立法机构合作，促进斯中关系不断发展。

　　铁凝参加会谈。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月19日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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