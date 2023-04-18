新华社北京4月18日电 日前，巴西总统卢拉结束对中国为期4天的国事访问，带着与中方共同深化中巴全面战略伙伴关系的重要共识，启程回国。不曾想，中巴两国的正常交往，却让一些西方媒体打翻了醋坛子。

美国《华尔街日报》如此解读中巴元首会晤：“中巴两国领导人协调统一立场，挑战美国外交和贸易政策”。

日本《日经亚洲》以《中巴领导人呼吁撼动西方主导的秩序》为标题吸引眼球，称改变以美元为主导的国际贸易结算方式将挑战西方金融统治权。

美国《华盛顿邮报》特意引用卢拉在访问中所说的“没有人能阻止巴西继续发展与中国的关系”，并借专家之口，酸溜溜地指出“中国正在取代美国在拉美的影响力”。

美国《美洲季刊》的一篇评论文章也醋意十足地表示，中国试图告诉巴西：“中国能提供的比美国更多”。

中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家，中巴两国元首会晤和合作升级不仅事关双边关系发展，对维护广大发展中国家共同利益、推动建立更加公正合理的国际秩序，同样有着重要意义。正如巴西通讯社所指出的那样，中巴保持友好关系不仅对巴西有益，对中国、对世界来说，亦是如此。

卢拉访华期间，中巴两国签署了减贫、科技创新、航天、信息通信、金融等领域共15项合作文件。双方发表的关于深化全面战略伙伴关系的联合声明共有49项、近7000字，涵盖了中巴关系发展的方方面面。

“巴西247”网站发表文章指出，卢拉此访意味着中巴关系进入新时代，为巴西经贸领域带来新机遇，将不仅有助于改善巴西国内状况，还能提升巴西与其他国家开展交流合作的能力。

在上海出席新开发银行新任行长、巴西前总统罗塞夫的就职典礼时，卢拉呼吁金砖国家间贸易用本币结算。“加强本币贸易”也写进了中巴关于深化全面战略伙伴关系的联合声明中。此前不久，中国工商银行（巴西）有限公司成功办理了首笔跨境人民币结算业务，标志着在巴西市场的跨境人民币业务取得实质性进展。

对此，巴西《人民新闻报》在报道中指出，巴西与中国加强本币贸易的合作具有积极意义，不仅可以增强巴西抵御输入性风险能力，而且具有一定示范效应，尤其在美国对越来越多国家实施单边制裁的当下，各国使用本币结算也可以减轻因美元导致的金融和经济风险。

在联合声明中，双方还强调两国在提升新兴市场和发展中国家在全球经济治理中的影响力和话语权方面发挥的作用。

对此，秘鲁《商报》在报道中写道，卢拉访华意在连接“世界的不同角落”，而中国的发展则将为巴西和世界带来更多机遇。

此外，中巴双方还签署了有关应对气候变化的联合声明，强调要遵循公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，考虑不同国情，并在可持续发展、不可剥夺的发展权及彻底消除贫困和饥饿框架下推动强化全球治理的共同努力。

英国“气候变化新闻”网站援引多位专家指出，中巴同为重要的发展中国家，发表联合声明应对气候变化是“一个非常好的信号”，中巴合作也将帮助更多发展中国家发出自己的声音。

中巴关系内涵丰富，前景广阔，向全世界展现了发展中大国联合自强的态势。17日，卢拉在推特上分享了一段他在华访问时的视频，并配文：“巴西重返国际舞台，参与世界重大决策。”

-END-

策划：薛颖 陈威华

统筹：赵晖 闫珺岩

记者：陈威华 田睿 李家瑞

编辑：张代蕾 淡然 徐晓蕾 王丰丰

新华社国际部

新华社国际传播融合平台出品

(责编：贾文婷、张悦)