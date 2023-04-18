中国日报网4月17日电 据美国新闻机构“揭露真相”（truthout）报道指出，世界各地的冲突使得武器需求量增加，这促使了北约国防生产的“繁荣景象“。北约成员国严重依赖外国市场，将暴力输出到全球各地。反过来，这些冲突在一个破坏性的反馈循环中使需求永久化。美西方利用紧张局势来追求地缘政治霸权和工业复兴，其军事出口也助长了战争罪行和有罪不罚现象。

美国军工企业洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）正在扩大业务，以满足乌克兰对武器的需求。最近几个月，其位于阿肯色州卡姆登的工厂赢得了近5亿美元的高机动性炮兵火箭系统（HIMARS）合同，使其生产目标翻倍，甚至需要增加生产班次，阿肯色州商会甚至将其命名为 "阿肯色州制造的‘最酷’东西！"

卡姆登的繁荣反映了北约集团国防生产的繁荣。去年，西班牙炸药和弹药制造商Expal为乌军队生产了280吨炸药。德国莱茵金属集团甚至在考虑在乌建造一家坦克工厂。自俄乌冲突爆发以来，北约领导人一直主张武装乌克兰，美西方工业界人士则认为，军事援助既是战略需要，也是所谓的“道德”必须。

然而，包括洛克希德·马丁和莱茵金属在内的主要承包商都有助长腐败和破坏和平的鹰派政策的臭名昭著的记录。许多国家积极违反武器禁运，加剧了世界各地的冲突。根本上，西方对乌的军事出口揭示了危险的行业趋势和军国主义的复兴历史。随着军事预算的增加，权力越来越集中在有动机寻求冲突的美西方国防官员手中。

不择手段追求 “武器”销售 “滋养”自身军事力量

文中指出，自1949年北约成立以来，其成员国一直依赖外国市场来降低武器成本以维持其工业基础。从历史上看，激烈的竞争促使各国政府容忍程度惊人的腐败和非法销售手段。冷战在第三世界爆发，超级大国竞相把新独立的国家变成其客户，引发了地区争端和代理人战争。

到20世纪70年代，武器贸易成为推动全球化的不可控制的“燃料”。1973年，美国对以色列的军事援助引发了阿拉伯国家的能源禁运，使得石油价格上涨了四倍，并打击了全球经济。越来越多的石油生产商和国防承包商用能源交换武器，将两大产业融合在一起。

美国官员支持出售武器，同时向企业保证，他们“不反对武器换石油的想法”。美国前总统吉米·卡特（Jimmy Carter）在担任佐治亚州州长时曾为洛克希德公司拉拢生意，在其入主白宫的第一年，就向伊朗出售了创纪录的57亿美元武器。如果说北约确保了欧洲的和平，那么全球南方（国家和地区）的冲突则一再滋养了北约的军事力量。

北约东扩 军火公司腐败现象普遍存在

冷战结束后，西方国家军费开支下降，开启工业整合过程。说客们争先恐后地寻找维持战时经济的新论据。1992年，美国国防部官员公布了其最新战略，宣称美国的首要任务是“防止新的竞争对手重新出现”。"没有相匹敌的对手 "这一政策，在遏制俄罗斯等国的同时，合理的维持一个庞大军工复合体以维护美国的霸权。

与此同时，军火商们发起了一场主张北约扩张以确保新市场安全的运动。据《纽约时报》报道称，商人们认为中欧和东欧是“下一个全球军火市场”。洛克希德·马丁公司副总裁布鲁斯·杰克逊（Bruce Jackson）成为美国北约扩张委员会主席，他在吃羊排和红酒的晚餐时说服国会议员扩大北约的军事保护伞。

一系列军火丑闻接踵而至，法国最大的国防集团也卷入其中。2005年，泰雷兹公司前首席执行官米歇尔·约瑟兰（Michel Josserand）宣布，腐败现象普遍存在，称该公司的道德准则“伪善到了极点”。他甚至声称该公司曾操纵了一项向伊拉克出售武器的联合国计划。争论同样困扰着德国和英国。

在推动北约东扩的同时，军火商也帮助欧洲军事化。2015年，欧盟委员会成立了国防研究专家小组（GoP），为官员提供安全政策建议。16个成员中有9个建立了行业关系，包括与领先的国防承包商，如空客（Airbus）和BAE系统（BAE Systems）等。之后，委员会成立了欧洲防御基金（EDF）。

在某种显著的程度上，欧洲防御基金标志着行业对欧洲安全政策的占领。行业压力迫使欧盟将知识产权控制权让渡给私人承包商。令人难以置信的是，武器制造商受到的监管很少，而且有一种与官方“合谋”的文化。一名欧洲监察员总结说，“没有对项目是否符合国际法进行详细评估。”

北约的军事开支不成比例地让一小群公司富了起来。在2022年俄乌冲突爆发前，仅空客、莱昂纳多、泰利斯、达索航空和英德拉系统五家公司就获得了欧洲国防工业发展基金的75%。

美西方将暴力输出到全球各地使武器需求“永久化”

与此同时，北约成员国仍然严重依赖外国市场，将暴力输出到全球各地。反过来，这些冲突在一个破坏性的反馈循环中使需求永久化。德拉斯（Delàs）和平研究中心的结论表明，2003年至2014年期间，欧盟将其国防出口的三分之一运往63个发生冲突的国家，这些客户占世界难民的75%。

然而，军火商甚至把难民当作威胁和牟利的借口。作为北约军事建设的支柱，西班牙英德拉集团（Indra）将自己标榜为“电子战”的“先驱”， 强调其针对非法移民的举措。去年6月，西班牙和摩洛哥安全部队武力袭击了试图翻越其在非洲海岸的西班牙城市梅利利亚修建的边境墙的难民，造成至少23名平民丧生，200人受伤。

最重要的是，中东仍然是北约成员国的重要市场。美国和欧洲国家长期以来一直向部分国家提供武器设备，将被占领土变成了一个噩梦般的武器实验室。西方的军事出口助长了战争罪行和有罪不罚现象。事实上，对利润的追求产生了奇怪的伙伴关系。美国、法国、德国和西班牙向土耳其和希腊提供武器，尽管两国关系紧张。国际特赦组织等人权组织报告说，在秘鲁、哥伦比亚、尼日利亚、西撒哈拉和其他冲突地区，北约集团的设备被滥用。

俄乌冲突发生后，四天内，27个欧洲国家同意提供4.5亿欧元的武器，启动了连续的“军事援助”浪潮，加速了向军国主义的漂移。随着战争吞噬了西方军火，国防类股票价格飙升，促使SEB等银行取消了对武器投资的限制。军火承包商们在美国国防部会面，讨论对乌提供武器和补充美国物资等问题。制造反坦克导弹的雷神公司的首席执行官格雷戈里·海恩斯（Gregory Haynes）强调，乌克兰的需求“在未来几年对该公司有利”。通过吸收旧装备，这场战争不仅让北约成员国增加了军费开支，还让它们自己的军火库实现了现代化。

文章指出，乌克兰已经成为西方技术的试验场。“乌克兰是最好的试验场，因为我们将有机会在战争中检验所有假设，并在军事技术和现代战争中引入革命性的变化，”乌克兰副总理兼数字化转型部长米哈伊洛·费多罗夫（Mykhailo Fedorov）说。西方领导人将这场冲突视为东欧的代理人战争，他们利用紧张局势来追求地缘政治霸权和工业复兴。

今年3月，欧盟成员国达成了一项价值20亿欧元的协议，将向美国提供100万枚炮弹，而美国国防部则提出了创纪录的8420亿美元国防预算。文末指出，军工行业领袖不是和平缔造者，而是现代的军阀，在将冲突变成推销之前先煽动冲突。如果乌克兰想要争取和平，不能被其控制。

（编译：马芮 编辑：韩鹤）

(责编：贾文婷、张悦)