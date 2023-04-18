新华社阿布扎比4月18日电 专访：“中国在全球能源转型和促进可持续发展方面发挥着关键作用”——访国际可再生能源机构总干事拉卡梅拉

新华社记者苏小坡

国际可再生能源机构总干事弗朗切斯科·拉卡梅拉日前在该机构总部阿联酋阿布扎比接受新华社记者专访时表示，中国在全球能源转型和促进可持续发展方面发挥着关键作用，实现《巴黎协定》目标和应对气候变化需要中国的参与和支持。

应中国国家能源局邀请，拉卡梅拉本周以国际可再生能源机构总干事的身份第二次访问中国。他在行前接受新华社专访时表示，希望此行能够进一步加强与中国政府部门和合作伙伴的双边关系，在可再生能源投资、技术、研究等领域寻求更多合作机会。

谈到中国近年来在发展可再生能源方面的努力，拉卡梅拉表示，中国正在积极推动可再生能源的发展，并在全球可再生能源产能扩张中发挥重要作用。

根据国际可再生能源机构发布的《2023年可再生能源容量统计》，中国在2022年贡献了全球可再生能源总容量新增部分的约48%；当年全球三分之二的新增水电产能、45%的新增太阳能产能、一半的新增风电产能和57%的新增生物能源产能部署在中国。

拉卡梅拉指出，2013年至2020年，中国每年吸引的可再生能源投资达到全球该领域投资总额的23%至39%，强劲的投资支持了可再生能源的发展。

谈到中国的碳中和目标，拉卡梅拉表示，可再生能源驱动的去碳化能源系统有助于实现这一目标，这包括继续提高能源效率、改革电力网络、提高终端使用部门电气化程度等。拉卡梅拉还邀请中国钢铁、化工、水泥、采矿等行业的头部企业加入由国际可再生能源机构发起和推动的“工业脱碳联盟”，以分享绿色工业化带来的新商机和减少工业排放的最佳做法等。

《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）定于今年底在阿联酋举行。拉卡梅拉表示，COP28对《巴黎协定》目标实施情况的第一次全球性评估至关重要，应在未来5年内确定紧急优先行动，使全球能源转型重回正轨。他说，要实现1.5摄氏度以内的升温控制目标，每年需要增加1000吉瓦的可再生能源电力。

拉卡梅拉表示，国际可再生能源机构与中国国家能源局紧密合作，共同致力于加快可再生能源在全球的应用，为尽早实现温室气体净零排放和应对全球气候变化作出贡献。国际可再生能源机构的众多其他成员都受益于中国在可再生能源、电力运输、绿色氢能、电网和能源灵活性基础设施的制造、工程和建设方面的丰富经验。

国际可再生能源机构是一个政府间国际组织，其宗旨是在全球范围内推动以可再生能源为基础的能源转型。该机构总部设在阿联酋首都阿布扎比，目前共有成员168个。

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