新华社莫斯科4月17日电（记者陈汀）2023中俄经贸与投资合作论坛17日在莫斯科格林伍德国际贸易中心举行。中俄双方代表就深化两国传统领域经济合作，推动新产业高质量发展等问题进行深入探讨。

本次论坛由中国产业海外发展协会、俄罗斯科学院学术委员会和俄罗斯中国总商会共同主办。论坛以“聚焦中俄合作重点方向、共襄经济更高水平发展”为主题，吸引中俄两国相关机构和企业代表150余人参加。

中国产业海外发展协会会长和振伟在致辞中表示，本次论坛邀请中国不同区域、不同行业的企业家组团来俄考察交流，搭建中俄两国企业间高效务实的合作平台，使两国企业家能够进行面对面的交流和对接，为日后紧密合作奠定基础。

中国驻俄罗斯大使馆经济参赞高世宪指出，中俄两国经济合作具有坚实基础，去年两国贸易额达到新高度，双边投资合作稳步增长。他强调，扩大双方各领域务实合作符合两国人民根本利益，契合全球发展倡议精神。

欧亚经济委员会一体化与宏观经济部部长谢尔盖·格拉济耶夫说，论坛的举办既满足俄罗斯企业家寻求与中国同行对接合作的迫切需求，也为中国企业家拓展俄罗斯及欧亚经济联盟国家市场提供了难得机遇。

中方企业代表、江苏淮海跨境电商股份有限公司外贸业务经理张云飞告诉记者，本次论坛成效显著，将极大促进中俄贸易往来。“通过面对面交流，我们进一步了解俄罗斯市场需求，也感受到俄方的热情，双方合作潜力巨大。”

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