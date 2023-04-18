美国纽约州有关部门17日说，一名女子在纽约州北部小城希伯伦乘车寻找朋友房子时，所乘汽车误驶至他人住所附近，不料在车道上遭屋主开枪射击，女子中弹后抢救无效死亡。

华盛顿县警长杰弗里·墨菲17日在新闻发布会上说，15日晚10时左右，20岁的凯琳·吉利斯与车上另三人走错地方、试图掉转车头时，现年65岁的房主凯文·莫纳汉走到门廊，冲着车开了两枪，其中一发子弹击中吉利斯。

当时，车上乘客无人试图进入莫纳汉的房子。

依照墨菲说法，枪击事件发生地位置偏僻，手机服务受限。事发后，同伴驱车前往约10公里以外的邻镇塞勒姆，同时拨打紧急救助电话911。急救人员赶到后对吉利斯进行心肺复苏，但没有成功。

警察到达莫纳汉的房子调查时，他拒绝出来，后来警方通过一名911调度员与其交涉，最终莫纳汉被捕。

警方没有透露莫纳汉当时所用枪支类型。

美国《联合时报》援引一名执法人员的话报道，调查人员认为这件事不涉及饮酒或精神问题。

莫纳汉被控犯有二级谋杀罪，现被关押在邻近的沃伦县监狱。

墨菲称这件事是个“悲剧”。住在萨拉托加县斯凯勒维尔的吉利斯是个“无辜的年轻女孩”。尽管莫纳汉房子所在区域有不少土路，非常容易迷路，“但莫纳汉没有理由感到受威胁”。

美国人口约3.3亿，而民间枪支保有量已超过4亿支。依据美国皮尤研究中心数据，约四成美国家庭有枪。民间枪支泛滥导致涉枪暴力在美国成为“常态”。（乔颖）【新华社微特稿】

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