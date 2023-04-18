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通讯：“期待将来能在这里陪伴孩子们成长”——中企承建的伊拉克示范学校项目助力当地教育发展

2023年04月18日13:08 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达4月18日电 通讯：“期待将来能在这里陪伴孩子们成长”——中企承建的伊拉克示范学校项目助力当地教育发展

　　新华社记者董亚雷 凡帅帅

　　“期待将来能在这里陪伴孩子们成长！这里的教学设施一应俱全。”在伊拉克巴格达省一处施工现场，正在参观的中学老师哈南·拉德·卡伊西激动地说。她的身旁，一栋建设中的教学楼封顶工作正在有条不紊地进行……

　　这是一个由中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建的伊拉克示范学校项目施工现场。适逢斋月，但工程进度丝毫不受影响，工人的吆喝声、机器的轰鸣声不绝于耳。

　　伊拉克曾拥有中东地区最好的教育体系之一，但多年的战乱冲突使得该国儿童无法获得优质教学。联合国儿童基金会数据显示，目前伊拉克有近320万学龄儿童失学，每两所学校就有一所因遭破坏亟需修复。由于校舍短缺，许多学生只能在简易板房或改装后的集装箱里上课，部分地区学校甚至不得不将学生分成3批、在同一天内分时段上课。伊教育部说，至少要增加1.2万所学校才能满足需求。

　　为解决“上学难”问题，2020年伊拉克政府制定规划，决定到2030年前新建8000所学校，并将其列为最紧迫的民生工程之一。首期招标项目共1000所学校，中国电建承建了其中10个省份的679所。

　　“中国企业经验丰富、深受认可，伊拉克政府愿与中企在基建领域深入合作。”示范学校项目巴格达省业主代表赛义夫·法尔汉说，该项目惠及百姓民生，事关社会发展，8000所学校是个很大数字，建成后将见证伊拉克教育领域巨大飞跃。

　　以巴格达省为例，中国电建承建了示范学校项目在该省的144所学校，总建筑面积超过45万平方米。示范学校项目巴格达省项目负责人刘震林告诉记者，目前项目的基础工程已全部完工，主体工程施工正如火如荼地进行。预计至今年7月，该省学校项目将分批次逐步交付使用。

　　“他们认真、勤奋的工作态度令人印象深刻，我们还学到了许多新的技术和经验。”在现场工作的伊方工程师优素福·贾迈勒对中方员工竖起了大拇指。他说，学校项目关乎孩子们的命运，只有接受好的教育他们才不会落后。

　　示范学校项目对于当地教育发展至关重要，备受瞩目。2022年6月，时任总理卡迪米在出席奠基仪式时说，这是关乎民生的重要战略项目。伊拉克内阁秘书处发言人海德尔·马吉德表示，示范学校项目建成后无疑将极大提升各省校舍条件，实现教育发展。

　　“首批示范学校项目建成后，可解决约43万名学生的上学问题，对改善伊拉克教学条件具有重大意义。”中国电建中东北非区域总部副总经理高飞对记者表示，中国电建将全力打造精品工程，树立共建“一带一路”的民生工程典范，更好满足伊拉克人民教育需求，为当地经济社会发展贡献中国智慧和力量。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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