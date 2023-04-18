人民网曼谷4月17日电 （记者刘慧）吉隆坡消息：由吉隆坡中国文化中心主办，雪州万达镇国中三校与马来西亚书艺总会合办的“水墨书法”美育工作坊于4月16日举办。本次美育工作坊共有40位来自雪州万达镇国中三校华文学会的学生参与，学习书法与水墨画等中华传统文化艺术。

雪州万达镇国中三校副校长王忠伟表示，希望学生好好珍惜这难得的学习机会，认真听讲，用心学习，这是学校课堂上无法进行教学的文化艺术课程。校方也会将这次的中国文化艺术工作坊的心得和活动报告与八打灵县内的其他中学师生分享，鼓励他们也组团前来参加这项富有意义的活动。

本次活动旨在培养和提升中学生的文化价值观，向更多学生推广丰富的中华传统文化艺术。为此，主办方特邀马来西亚书艺总会理事会成员兼全国评审主任黄幼鲸老师，以及世界文化艺术界联合会副主席甘慧美老师担任本次活动的书法课和水墨画课老师，为学生们传授专业的艺术技能和知识。

在活动现场，学生们认真听课，专注笔墨之间，展现出对中华传统文化的浓厚兴趣和热情。老师们耐心指导，细致讲解，使学生们受益匪浅。学生们纷纷表示，通过这次美育工作坊，他们对书法和水墨画有了更深刻的认识和兴趣。

万达镇国中三校华文学会主席廖苡雯同学在课后发表感言道，感谢主办单位安排有关活动，让学员们能学有所悟，学有所获。通过这次机会，学员们不仅学习到了中国书法及中国水墨画，更提升了对中华文化的认知与热爱。

吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫表示，书法和水墨画皆是中华文化的瑰宝，这些文化的传承也是炎黄子孙所需肩负的重任。希望此次“水墨书法”美育工作坊，能成为学生们的启蒙点，未来再深入学习、了解更多的中华文化，发现文化之美。未来，中国文化中心将继续举办更多类似活动，为马来西亚学生提供更多了解和体验中华传统文化的机会，推动中华文化的传承和发展。

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