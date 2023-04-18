朱立英

穿行于毛里求斯的公路间，海风送来淡淡甜香。向车窗外望去，满目尽是一望无际的甘蔗田。因为广泛种植甘蔗，毛里求斯素有“甜岛”之称。甜岛之甜，在于味，在于香。海天一色的背景下，一人多高的甘蔗接连成片，在风中轻轻摇曳，惬意优美。

犹如印度洋蓝海碧波中的闪耀明珠，毛里求斯备受大自然眷顾：四周被珊瑚礁环绕，岛上地貌千姿百态，沿海是狭窄平原，中部是高原山地，山脉、峡谷、溪流坐落其间……这里日照充足，雨季分配均匀，火山岩土壤深厚疏松，特别适合甘蔗生长，甜度极高。甘蔗花开的芳香、田地里弥漫的甘甜气息，令人沉浸其中，流连忘返。

甘蔗种植和制糖业在毛里求斯已有近4个世纪的历史，是该国支柱产业之一。在岛上走访，常途经广阔的甘蔗田，几乎每块田里都能发现一堆黑黝黝的石块。当地人说，它们是岛上人移石开田、种植甘蔗的历史见证。

蔗糖在我们的日常生活中无处不在，在以“低糖低卡”为时尚的今天，毛里求斯研发生产的棕色系列“特种糖”，为爱糖又怕糖的现代人提供了新选择。不久前，我和同事应邀前往毛里求斯最大的制糖企业参观，对特种糖有了更深入的了解。

毛里求斯生产的特种糖形似红糖，生产工艺却区别于普通红糖，不仅更多保留了甘蔗的营养成分，能更易被人体消化吸收，更快补充体力，同时含有人体新陈代谢不可或缺的苹果酸、核黄素、胡萝卜素和微量元素等。这一纯天然、无添加的毛里求斯特产首先在英国打开市场，成为英式下午茶的标配。目前，毛里求斯特种糖已有20多个品类，为55个国家的约120家供应商提供产品，占全球同类产品供应量的三成左右。

众多甜蜜味道里，一款名为“马斯科瓦多”的特种糖尤其引人关注。“马斯科瓦多”抗氧化性强，深受女士喜爱。它呈棕色和深棕色，颜色越深，糖蜜含量越高，味道越浓郁。淡色的“马斯科瓦多”适合制作饼干或胡萝卜蛋糕等金色烘焙食品；深色的“马斯科瓦多”风味浓郁，更适合巧克力和水果烘焙食品，是制作巧克力布朗尼和圣诞布丁的最佳选择。此外，它还常用来调制更为复杂的特殊风味，或为酱汁、酸辣酱和泡菜提升鲜味。

另一款名叫“德麦拉拉”的特种糖因高颜值受到很多年轻人的喜欢。“德麦拉拉”颜色由浅金至深棕，质地松脆，看起来似一颗颗华美的水晶。它多被用作烘焙中的装饰糖，或在烘烤松饼和速食面包前被撒在上面以产生脆甜口感。同时，因钙与锌的含量较高，“德麦拉拉”常在秋冬季被用来制作饮品，滋补身体。2020年，毛里求斯制糖企业还开始研制升糖指数低、适合糖尿病人食用的特种糖。

蔗糖业的进步折射着工业技术革新和经济发展进程。历经近400年的发展，毛里求斯制糖业在承袭优良传统的基础上，努力与现代工艺标准和生活方式接轨，从甘蔗原料种植、科技化生产到环境保护、可再生能源发展等，形成了更加高效、环保的生产和生态系统。

中国连续多年稳居毛里求斯最大贸易伙伴。2021年，自《中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府自由贸易协定》生效起，毛里求斯特种糖产品开始进入中国市场，越来越多的毛里求斯糖出现在中国消费者的餐桌上。伴随生活水平提高、消费水平升级，人们对食用糖口感、品质、营养和安全性等需求愈发讲究，年轻一代还追求小众且独特的口味。糖，为中毛两个多世纪以来的人文交往与半个多世纪的外交往来，不断增添“甜味”。

糖的知识还能讲很多，甜的故事总也讲不完。酸甜苦辣，人生百味，缺一不可。人类制糖工艺历史悠久。今天，纯天然、高品质的特种糖令人对更加健康、多样的甜味充满遐想。甜岛上的甜事，正为美好生活续写新的篇章。

（作者为中国驻毛里求斯大使）

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)