本报北京4月17日电 （记者曹师韵）外交部发言人汪文斌17日说，日本政府单方面决定向海洋排放福岛核污染水，将不可预知的风险转嫁给全世界，此举不得人心。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，七国集团（G7）气候、能源和环境部长会议16日发表联合声明，未对日本政府的核污染水排海计划表示支持。在新闻发布会上，日本经济产业大臣西村康稔称，福岛核电站退役工作包括核污染水排海方面的稳步进展将受到欢迎。德国环境部长莱姆克则当场表示，尊重日方在福岛核事故后所做的努力，但我们不能欢迎向海洋排放核污染水。中方对此有何评论？

汪文斌说，中方注意到有关报道。

汪文斌表示，一段时间以来，日方出于政治目的，罔顾国际社会基于科学提出的合理安全关切，试图通过加强国际公关的做法，淡化、掩盖核污染水排海的危害，并试图拉拢其他国家为日方排海计划背书。这种处心积虑“洗白”错误决定的做法注定是徒劳的。

汪文斌说，中方还注意到，国际社会集中对日本核污染水排海计划表达强烈的关切和反对。日本民众多次举行集会，抗议日政府推进核污染水排海计划。日本前首相鸠山由纪夫认为目前的处理技术并不能完全清除核污染水中的放射性物质，在处理技术得到完善之前，不应排污入海。中国国际电视台近日发起一项全球调查，24小时内吸引3万多各国网友参与。高达93%的受访者强烈反对核污染水排海计划，90%受访者表示难以信服日方关于“净化后的核污染水是安全无害的”的说法，86%受访者批评日方对核污染水的处置不科学、不公开、不透明。绿色和平组织16日发表评论文章，批评日政府违反《联合国海洋法公约》等国际法，未履行进行环境影响评估的国际义务，未全面研究核污染水排海对海洋生物造成的影响及跨界污染影响，把太平洋用作核污染水的倾倒场。

他表示，上述情况充分说明，日本政府单方面决定向海洋排放福岛核污染水，将不可预知的风险转嫁给全世界，此举不得人心。中方再次敦促日方正视国际社会关切，负起应尽的责任，认真履行国际义务，同包括周边邻国在内的利益攸关方开展充分、有意义的协商，充分研究论证排海以外的最佳处置方案，确保核污染水得到科学、公开、透明、安全的处置，并接受严格国际监督。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 17 版）

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