新华社北京4月17日电 国务委员兼外长秦刚17日同访华的老挝副总理兼外长沙伦赛举行会谈。

秦刚表示，习近平总书记去年11月同来访的通伦总书记会晤，为推进中老命运共同体建设擘画了宏伟蓝图。中老两国都站在新的历史起点上，两国关系迎来新的发展机遇。中方愿同老方密切配合，把两党两国最高领导人重要共识转化为实实在在的合作成果，支持老挝稳定发展、改善民生，在国际地区舞台发挥更重要作用。

沙伦赛表示，老方高度重视老中关系，愿发扬“四好”精神，落实好两党两国领导人共识，运营好老中铁路，深化经贸、能矿、旅游等领域合作，扎实推进老中命运共同体建设。

双方一致同意以元首外交为引领，保持高层互访、加强务实合作、密切人员往来、促进协同发展，继续坚定支持彼此核心利益，在两国合作中率先践行全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。

双方一致认为应推进中国东盟“五大家园”建设，推动东盟印太展望同“一带一路”倡议对接，提升中国东盟合作水平。坚决反对域外势力借台湾、南海、人权、水资源等问题干预本地区事务。坚定支持东盟中心地位和以东盟为中心的区域合作架构，秉持开放包容、反对分裂对抗，妥善管控热点敏感问题，促进区域团结、和平、发展。

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