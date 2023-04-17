新华社喀土穆4月17日电（记者王丙飞）苏丹武装部队和快速支援部队之间的武装冲突17日进入第三天，首都喀土穆依然枪炮声不断。经过16日短暂的人道主义停火后，双方再次进入交战状态。

苏丹武装部队16日宣布，应联合国建议，自当地时间当天16时起在喀土穆实行3小时停火，建立人道主义通道，方便救护伤员和百姓出行。

快速支援部队默契响应，喀土穆遂实现短暂停火，16日夜间亦相对平静，但17日晨枪炮声再度响起。在喀土穆南郊、机场路、尼罗河大道等快速支援部队的传统控制和部署地区，战况较为激烈。

苏丹武装部队和快速支援部队17日上午均未发布新的战报和人员伤亡数字。据苏丹医生委员会16日发布的消息，武装冲突已造成至少56名平民死亡、595名平民受伤。

新华社记者17日在喀土穆看到，大街小巷商店关闭，路上空无一人，有密集的枪声及间或的迫击炮声传来。喀土穆还出现败兵趁火打劫、入户抢劫财物的报道。

应埃及和沙特阿拉伯要求，阿拉伯国家联盟（阿盟）16日在埃及首都开罗召开常驻代表级别的阿盟理事会紧急会议，讨论当前苏丹武装冲突，并在会后发表声明强调，必须立即停火以保护平民和苏丹领土完整和主权，敦促苏丹各方回到和平道路上解决危机，并警告不要出现暴力升级。

快速支援部队是苏丹武装力量的重要组成部分。15日上午，双方在喀土穆发生武装冲突。当地媒体和观察人士普遍认为，此次冲突起因可能是快速支援部队方面对即将被并入陆军以及部分人事安排不满。（参与记者：姚兵）

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