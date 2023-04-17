新华社北京4月17日电（记者马卓言）日前，美国政府宣布对涉芬太尼化学前体的中国企业和公民进行起诉和制裁。对此，外交部发言人汪文斌17日指出，美国一方面口口声声希望中方恢复禁毒合作，一方面又悍然再次起诉和制裁中国实体和个人，严重侵害有关企业和个人合法权益。中方对此予以强烈谴责，已向美方提出严正交涉。

汪文斌说，中方一贯厉行禁毒，并本着人道主义精神，一直尽力帮助美方应对解决芬太尼问题。2019年5月，中方在全球范围内率先整类列管芬太尼物质，为防范其非法制贩及滥用发挥了重要作用。但美方不仅罔顾中方善意，反而执意以所谓新疆人权问题为由，无理制裁中国公安部物证鉴定中心、国家毒品实验室等机构，现在又反复制裁中国企业和个人，向中方“甩锅”，严重破坏双方禁毒合作基础。

汪文斌说，必须指出，美方所谓的芬太尼前体是普通化学品。众所周知，国际贸易中防止普通化学品流入制毒渠道的责任在进口方。美方歪曲事实真相，对中国与相关国家的正常化学品贸易指手画脚，并以此为由起诉制裁中国企业和公民，充分暴露美方霸道与蛮横，也是对国际法治精神的蔑视和践踏。

“美国内毒品泛滥根源在自身。”汪文斌说，美国人口仅占全球5%，却消费了世界80%的阿片类物质，且迄今尚未永久整类列管芬太尼。在国际社会和中国芬太尼类物质管控越来越严格的情况下，美国芬太尼问题持续恶化，致死人数不降反升，美方应该深刻反思。美方不从减少国内毒品需求、加强处方药管控、强化毒品危害宣传教育入手，反而对他国任意挥舞制裁大棒，企图混淆视听、误导公众、转嫁自身治理不力责任，美国民众和国际社会对此看得一清二楚。

“美方对中国企业和公民的起诉和制裁，将为中美禁毒合作制造进一步障碍。美方此举损人害己。如果美方真心实意想解决国内毒品问题，就应尊重事实、反躬自省，纠正错误，停止‘甩锅’推责。中方将继续采取必要措施维护中国企业和个人合法权益。”汪文斌说。

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