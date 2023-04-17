新华社加拉加斯4月16日电（记者徐烨 王瑛）乔治敦消息：中国（江苏）第18期援圭亚那医疗队与圭亚那卫生部14日在乔治敦公立医院举办援圭医疗物资捐赠仪式，中国驻圭亚那大使郭海燕、圭亚那卫生部长安东尼以及援圭医疗队员等出席。

此次捐赠物资包括纤维胆道镜、宫腔镜、麻醉机、自动手术床等。

郭海燕表示，2023年是中国援圭医疗队派遣30周年。30年来，中国医疗队为圭亚那人民健康提供了有力支持。中国将继续通过援圭医疗队、医疗物资捐赠等方式推动两国卫生健康领域合作不断深入。

安东尼对中方30年来对圭医疗事业的支持表示感谢。他说，一批批中国医疗队队员把先进医疗技术和设备带到圭亚那，成为圭亚那卫生事业发展的重要力量，期待两国在医疗基础设施建设、医护人员培训、重大疾病预防等方面开展更多合作。

据中国医疗队队长褚薛慧介绍，中国（江苏）第18期援圭亚那医疗队抵圭6个多月以来，已先后开展30余项新技术应用，完成200余例高难度手术，还利用节假日深入圭边远地区义诊以及为圭福利院、养老院等提供健康体检，赢得圭民众和政府部门高度赞誉。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)