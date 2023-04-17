新华社莫斯科4月16日电（记者黄河）俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席维塔利·曼科维奇日前接受新华社记者专访时表示，中国坚持高水平对外开放，举办消博会等国际性展会有力促进国际经贸领域合作和世界经济发展。

第三届中国国际消费品博览会日前闭幕。据承办方海南国际经济发展局统计，本届消博会共吸引65个国家和地区的3382个消费精品品牌参展，其中国际品牌2226个、国内品牌1156个；来自意大利、法国、德国、日本、韩国、越南、印尼、泰国等35个国家和地区超过2000名境外采购商到会参与洽谈采购。

曼科维奇说，中国举办的国际展会活动总能吸引大量参会者和观众。“今年的消博会吸引了更多参会者。”他说，近年来中国消费产品质量不断提升，产品种类日趋丰富。中国消费市场对外部需求的反应敏感，中国制造商创新热情也很高涨。

他谈到，中国制造商能够快速感知全球市场变化和技术创新成果，并积极与其他国家同行密切交流。同时，海外企业也积极与中国伙伴交流观点，传递需求。在他看来，“中国制造”产品拥有更高的性价比。

谈及中国的开放政策，曼科维奇表示，中国坚持高水平对外开放，经济取得巨大成功。中国消费市场也以惊人速度发展和变化。“这有利于中国自身经济发展，更有利于全世界共同繁荣”。

曼科维奇还强调，中国举办大型国际性展会有助于推动世界经济复苏，中国为改善全球供应链正做出积极努力。

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