本报记者 高 乔

2022年9月，吴小彬参加意大利华侨华人中小企业促进会中秋晚宴。

受访者供图

策划举办侨团活动，推进侨团成员合作项目，联络接待中国政商界访问团……意大利华侨华人中小企业促进会会长吴小彬最近有点忙。2022年5月，意大利华侨华人中小企业促进会成立。作为首届会长，吴小彬为这个新生侨团倾注了许多心血。“中国与意大利合作前景广阔，我会尽己所能，助推意大利华侨华人中小企业主融入中意合作大潮。”他说。

提供平台

“意大利是‘中小企业王国’，中小企业经济规模在意大利经济总量中占比很大。旅意华商主要集中在服装贸易生产、小商品贸易、餐饮服务等行业，大部分是中小企业主。”作为深耕意大利商界数十年的华商，吴小彬对意大利华侨华人中小企业发展情况谙熟于心。

自1985年来到意大利，吴小彬创业的脚步从未停歇。当时，吴小彬的父母带着他和其他兄弟姐妹举家来到意大利创业，进入餐饮业。在这种家庭氛围的影响下，1992年，吴小彬在罗马创办了自己的中餐厅，迈出创业第一步。此后，吴小彬把事业拓展到服装生产贸易、日用百货等领域。2021年，吴小彬创立意大利罗马红叶酒庄，进入意大利红葡萄酒市场。经过数十年的积累，吴小彬的家族则成为意大利侨界颇具影响力的“侨领之家”。

“我的事业拓展与中意经贸往来深化密不可分。事实上，我们家族的事业发展是搭上了中意经贸发展的‘顺风车’。”吴小彬说，自己的创业经历和家庭环境让他深刻意识到，旅意华侨华人中小企业要想实现长足发展，离不开侨团的支持，更离不开中意两国的合作大势。“我创办意大利华侨华人中小企业促进会的初衷，就是想为大家提供更大的交流合作平台，让更多华商同胞抓住中意合作的时代机遇。”他说。

2022年5月29日，意大利华侨华人中小企业促进会成立，吴小彬任首届会长。在就职演讲中，吴小彬表示：意大利华侨华人中小企业促进会将集中广大华侨华人资源与力量，助推意大利华侨华人中小企业实现国际化、专业化、年轻化、可持续发展，聚焦中意、中欧经贸交流，为促进共建“一带一路”尽一份力。

共享商机

今年2月12日，意大利罗马向阳大酒店迎来一群年轻人：清华大学2023寒假研究生骨干“知行计划”欧洲实践队一行12人。他们与意大利罗马华侨华人联合总会、意大利华侨华人中小企业促进会共同举办了“全球新形势下的新机遇——‘一带一路’合作共赢发展”座谈会。

“实践队的研究生来自人文社科、信息技术、材料科学、精密仪器等多个学科。我们邀请相关领域的社团成员与他们直接交流，不仅帮助他们了解意大利华商的经营现状和创业经验，也在交流中互相启发，碰撞出创新创业的思想火花。”吴小彬说。

举办类似的交流活动，一直是意大利华侨华人中小企业促进会的重要工作之一。组织社团成员参与意大利罗马市政府东方博览会、国际博览会，了解当地行业动态；接待国内各地考察团，交流合作意向；举办社团年会、交流会，分享当地投资商机……自意大利华侨华人中小企业促进会创立以来，吴小彬一直致力于为社团成员提供分享商机的平台。

2022年10月，意大利华侨华人中小企业促进会举办罗马侨界首次人才招聘会“职等你来”，邀请意大利侨界知名企业和中国在意留学生参加。活动现场，10余家企业公布招聘岗位信息，留学生可以现场与企业招聘负责人沟通意向，进行面试及签约。

“电商公司招聘技术人员，大型餐厅招聘管理人员，剧院招聘工作人员，音乐学校招聘教师……前来招聘的企业类型比较丰富，活动现场气氛非常热烈，有一些留学生现场就和企业签订了录用协议。”吴小彬说，“这次招聘会是我们的一项创新尝试，希望给在意大利留学的优秀学生提供更好的就业渠道，也帮助华侨华人企业留住优秀人才。”

合作热络

如今，吴小彬的事业主要集中在日用百货和酒庄领域。组织意大利华侨华人中小企业促进会核心成员，筹建一所高端酒店，是他最近的工作重点。

“意大利有约30万华侨华人，各类侨团众多。华商进行商务会面，侨团举办各类活动，都需要高端酒店等场所。我希望利用自身资源，筹建一家酒店。”吴小彬介绍，“意大利华侨华人中小企业促进会是新冠疫情后意大利侨界成立的首个综合性企业商会，受到意大利侨界和当地政商界的大力支持，我倍感荣幸，这是我全力推进侨团建设的最大动力。”

2019年，中国和意大利在全面战略伙伴关系缔结15周年之际，签署中意关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。意大利成为首个签署这一协议的七国集团成员国。近年来，中意两国交流合作不断深化，旅意华侨华人敏感地捕捉到其中商机。

“随着中意经贸文化交往更加密切，华侨华人迎来更多发展机遇。”吴小彬说，近来，中国各地政府组织的商务考察团频频来访意大利，中意经贸合作更热络了。

“在与国内考察团接触的过程中，我切身感觉到中国政府和企业的强烈愿望：不仅希望将中国商品经意大利销往广阔的欧洲市场，也愿意进口意大利优质产品和服务。旅意华侨华人了解意大利市场，也有独特资源优势，在中意多个合作领域都能发挥‘中间人’的重要作用。相信未来在大家的共同努力下，中意经贸往来之路将越走越宽。”吴小彬说。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)