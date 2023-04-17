李津津

4月18日至21日，加蓬总统阿里·邦戈·翁丁巴将对中国进行国事访问。这是邦戈总统时隔6年多再次对中国进行国事访问，对双边关系发展具有重要意义。

加蓬素有中部非洲“和平绿洲”的美誉。奥库梅木制作的面具，诉说着中部非洲穿越千年的部族传说；奔流入海的奥果韦河，激荡着班图人繁衍生息的历史回响；绵延不绝的刚果盆地热带雨林，承载着“绿金之国”发展振兴的美好希望。加蓬与中国虽远隔千山万水，但两国友好情谊源远流长。建交49年来，双边关系发展顺利。特别是近年来，中加各领域务实合作不断走深走实，取得丰硕成果。

中加友谊由两国老一辈领导人亲手缔造培育，历经考验，坚如磐石。2016年12月，习近平主席在北京同邦戈总统举行会谈，共同决定将中加关系提升为全面合作伙伴关系。中加在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互理解、相互支持，在联合国安理会、联合国人权理事会等多边场合密切协作，坚定捍卫国际公平正义。邦戈总统多次表示，加方高度赞同中国的发展理念，赞赏中国在国际上主持公道，展现大国担当。

发展中加关系，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观。中企承建的加蓬让蒂尔港—翁布埃沿海路结束了让蒂尔港只能靠海运和空运对外联系的历史。装机容量16万千瓦的大布巴哈水电站竣工投产近10年来，为加蓬经济发展和工业化进程提供了源源不断的电力。新冠疫情发生后，中国率先向加蓬驰援抗疫物资和新冠疫苗，用实际行动诠释了患难与共的兄弟情谊。中方克服疫情影响，完成加蓬国民议会大厦维修和礼堂重建项目。中方积极助力加方职业教育发展，承建3所现代化的职业教育培训中心，并提供整体教学方案、配套师资培训、辅助运营管理等一体化支持。

中加经济互补性强，中国已连续9年成为加蓬最大贸易伙伴。2022年，中加贸易额达45.5亿美元，同比增长超过50%。加蓬政府近年来陆续制定“新兴加蓬”发展战略、“加速转型计划”，致力于改善营商环境，成为投资热土。在加蓬政府大力发展的恩考克经济特区内，中国企业投资建成多家木材加工厂、水厂、塑料加工厂等，有力支持加蓬工业化进程和多元化发展战略。

中国自1977年起向加蓬派遣了24批医疗队，受到加蓬政府和人民热烈欢迎。邦戈大学孔子学院于2018年落成揭幕，成为中加语言文化交流新的窗口和桥梁。由中非合作论坛后续行动委员会秘书处和中国载人航天工程办公室共同举办的“我的梦想”主题绘画比赛得到加蓬中小学生积极响应。近年来，《山海情》等多部中国热门影视剧在加蓬播出，进一步拉紧两国人民相知相亲的纽带。

明年，中国和加蓬将迎来建交50周年。中加双方将共同努力，推动两国友好合作取得更加丰硕的成果，开创双边关系更光明的未来。

（作者为中国驻加蓬大使）

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 03 版）

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