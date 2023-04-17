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“对在华发展前景充满信心”（见证·中国机遇）

本报记者  杨  迅
2023年04月17日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国提出并贯彻新发展理念，着力构建新发展格局、推动高质量发展，这对我们意味着巨大的发展机遇。为适应中国市场对新能源、循环经济等的强劲需求，公司正在扩建新的基地。”德国贺利氏集团（以下简称“贺利氏”）董事会主席兼首席执行官凌瑞德在接受本报记者采访时表示。

　　贺利氏1974年进入中国市场，近半个世纪以来，已在10多个城市开设了20余家公司，涉及贵金属、钢铁、可再生能源、电子等行业，形成了完整的本地生产、销售和研发链条。凌瑞德说，中国市场业务已发展成为集团全球业务的标杆。

　　“中国对我们来说有不容错过的发展机遇。”凌瑞德日前来华参加了中国发展高层论坛2023年年会。他告诉记者，此次中国之行安排得紧锣密鼓，在北京参加完论坛年会后他赶往上海，与地方政府、业务伙伴等进行了不同形式的交流。“我们在发展战略和实际扩建中得到了中国各级政府的大力支持。”凌瑞德说，贺利氏的成长得益于中国的开放政策和持续改善的营商环境。“在公司业务和投资项目所在的中国城市，当地政府经常介绍，他们充分比较各类投资项目，为的是吸引到更高质量的投资。这样的政策导向有助于引导公司实现更好的发展，推动产业链上的合作伙伴共同进步。”

　　国际货币基金组织等国际机构日前调高了对2023年中国经济的增长预期。凌瑞德表示，中国经济的基本面没有改变，其自身所蕴含的巨大内需仍在增长，经济增长前景长期向好。中国在新能源汽车、光伏、先进材料等高端制造业领域具有国际竞争力。中国各级政府对环境保护非常重视，尤其是在“双碳”目标提出后，中国生态保护和绿色发展的时间表和路线图更加清晰。这将对贺利氏的业务发展产生积极影响。

　　“我们的先进材料能提高光伏电池效率，让电动汽车行驶得更便利、更环保。公司在多个产业可以提供应对气候变化、确保资源留存的解决方案。”凌瑞德认为，应对气候变化和发展循环经济对推动高质量发展具有重要意义。他举例说，铂族金属可以作为催化剂，将汽车尾气中大部分氮氧化合物、碳氢和一氧化碳转化成水、氮气和二氧化碳，这种金属广泛应用于化肥和氢能产业。贺利氏在中国的创新团队不断改进铂族金属的回收技术，提高其利用率。“我们希望将好的想法和解决方案，与中国市场紧密结合，为中国的高质量发展贡献更多力量。”

　　凌瑞德表示，十分看好中国经济发展前景及其对世界经济复苏的拉动作用。他说：“最近，在我接触的国际商务人士中，大多数人都表示要尽快访问中国。我坚信，中国市场的发展将助力贺利氏稳定全球业务链。我们对在华发展前景充满信心。”


　　《 人民日报 》（ 2023年04月17日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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