新华社北京4月16日电 综合新华社驻外记者报道：苏丹武装部队和苏丹快速支援部队间的武装冲突16日仍在继续，已造成至少56名平民死亡。联合国、非盟、阿盟等国际组织及多个国家对苏丹局势表示关切，呼吁冲突各方立即停火，通过对话解决危机。

16日上午，苏丹武装部队出动武装直升机打击快速支援部队位于首都喀土穆南部的目标，喀土穆东区的尼罗河大道也时时传来密集枪声和炮声。此外，苏丹武装部队和快速支援部队还在国内多州激烈交战。

当地时间4月15日，苏丹武装部队同快速支援部队在首都喀土穆等地发生武装冲突。

据苏丹医生委员会16日发布的消息，此次武装冲突已造成至少56名平民死亡、595名平民受伤。苏丹武装部队和快速支援部队方面伤亡情况不详。

联合国秘书长古特雷斯15日通过发言人发表声明，敦促苏丹冲突各方立即停止敌对行动，通过对话解决当下危机，同时呼吁地区国家支持苏丹恢复秩序。声明说，古特雷斯已同苏丹快速支援部队方面通话，并将尽快同苏丹武装部队总司令布尔汉通话。

联合国安理会15日发表声明，对苏丹突发武装冲突表示严重关切，对冲突造成包括平民在内的人员伤亡表示遗憾，敦促各方立即停止敌对行动，恢复安宁，重回对话解决当下危机，要求冲突各方保障人道救援、保证联合国人员安全。

非盟委员会主席法基15日晚发表声明，强烈呼吁苏丹冲突各方立即停止暴力，希望国际社会一致努力，使苏丹冲突各方立即停止军事行动，通过谈判结束危机。

阿盟秘书长盖特15日在一份声明中说，苏丹冲突各方有责任保护平民安全，他呼吁各方立即停止流血冲突。

阿尔及利亚总统府15日发表声明说，作为阿盟首脑理事会会议轮值主席国，阿尔及利亚高度关注苏丹局势发展，呼吁各方停止冲突，通过对话化解分歧。

沙特阿拉伯、约旦、伊朗等国15日也就苏丹局势发表声明，呼吁苏丹各方保持克制，通过对话解决内部分歧。

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