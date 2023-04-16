人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综合消息：苏丹武装冲突进入第二天 国际社会敦促各方立即停火

2023年04月16日23:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月16日电 综合新华社驻外记者报道：苏丹武装部队和苏丹快速支援部队间的武装冲突16日仍在继续，已造成至少56名平民死亡。联合国、非盟、阿盟等国际组织及多个国家对苏丹局势表示关切，呼吁冲突各方立即停火，通过对话解决危机。

　　16日上午，苏丹武装部队出动武装直升机打击快速支援部队位于首都喀土穆南部的目标，喀土穆东区的尼罗河大道也时时传来密集枪声和炮声。此外，苏丹武装部队和快速支援部队还在国内多州激烈交战。

　　当地时间4月15日，苏丹武装部队同快速支援部队在首都喀土穆等地发生武装冲突。

　　据苏丹医生委员会16日发布的消息，此次武装冲突已造成至少56名平民死亡、595名平民受伤。苏丹武装部队和快速支援部队方面伤亡情况不详。

　　联合国秘书长古特雷斯15日通过发言人发表声明，敦促苏丹冲突各方立即停止敌对行动，通过对话解决当下危机，同时呼吁地区国家支持苏丹恢复秩序。声明说，古特雷斯已同苏丹快速支援部队方面通话，并将尽快同苏丹武装部队总司令布尔汉通话。

　　联合国安理会15日发表声明，对苏丹突发武装冲突表示严重关切，对冲突造成包括平民在内的人员伤亡表示遗憾，敦促各方立即停止敌对行动，恢复安宁，重回对话解决当下危机，要求冲突各方保障人道救援、保证联合国人员安全。

　　非盟委员会主席法基15日晚发表声明，强烈呼吁苏丹冲突各方立即停止暴力，希望国际社会一致努力，使苏丹冲突各方立即停止军事行动，通过谈判结束危机。

　　阿盟秘书长盖特15日在一份声明中说，苏丹冲突各方有责任保护平民安全，他呼吁各方立即停止流血冲突。

　　阿尔及利亚总统府15日发表声明说，作为阿盟首脑理事会会议轮值主席国，阿尔及利亚高度关注苏丹局势发展，呼吁各方停止冲突，通过对话化解分歧。

　　沙特阿拉伯、约旦、伊朗等国15日也就苏丹局势发表声明，呼吁苏丹各方保持克制，通过对话解决内部分歧。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部