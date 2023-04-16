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专访：中国巨大市场意味着更多机会和潜力——访波中商务联合会副主席亚采克·博切克

2023年04月16日13:34 | 来源：新华网
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新华社华沙4月15日电 专访：中国巨大市场意味着更多机会和潜力——访波中商务联合会副主席亚采克·博切克

新华社记者陈琛 张琨 张章

波兰中国商务联合会副主席亚采克·博切克日前接受新华社记者专访时表示，中国广阔消费市场为世界经济发展带来机会与潜力，期待更多波兰产品进入中国市场。

博切克说，波中商务联合会运营12年以来，已组织多次企业家赴华考察活动，为波兰企业寻找开拓中国市场的机会，在投融资领域为两国企业家牵线搭桥。

他告诉新华社记者，波兰厂商日前首次组团参展第三届中国国际消费品博览会，这有利于促进波中两国贸易和双向投资。

“中国有着巨大的市场，这意味着更多机会和潜力。”博切克以波兰牛奶和乳制品为例说，波兰牛奶在中国的知名度越来越高。同时，他还大力支持波兰化妆品品牌进入中国市场。

博切克坦言，波兰很多产品质量上乘，是欧洲市场的主要参与者，但是目前一些企业还缺乏和中国商家的交易经验。

他表示，越来越多中国企业和中方人员赴波兰寻找投资和贸易机会，这将有助于波兰商品出口到中国。

谈及中国-中东欧合作，博切克认为，波兰从中获益匪浅。“对波兰来说，开行列数不断增加的中欧班列将两国相连，这让波兰在物流领域受益很多。”

博切克提到，他经常接待来波兰寻求合作的中国公司代表。他表示，波兰物价友好，产品从这里可以进入德国和意大利等市场。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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