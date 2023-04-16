新华社万象4月16日电 通讯：中老铁路“旱码头”为多国发展注入新动力

新华社记者樊曦 孙一 邢广利

填写铁路箱出站单、提取空箱、安排货物装箱……15日，在中老铁路万象南站，吴阿强只用几个小时就完成了1000多吨铁矿石的装运计划。

29岁的吴阿强是老挝华人，就职于老挝玉溪铁大矿业有限公司，公司自去年4月起将铁矿石由公路改为铁路运输。“相比之下，铁路运输成本低、安全性高，单次发货量也更大。”他说。

万象南站是中老铁路老挝段主要货运站，靠近老挝与泰国边境。因其独特的地理位置和物流转运配送区位优势，万象南站成为中老泰等国货物中转的“旱码头”。

“中老铁路开行以来，企业货运量持续增长。我们提前制定货运计划，统筹抓好装车计划审批、运能匹配和空车空箱调运等工作，为货运上量创造良好条件。”万象南站站长李同许说。

中老铁路2021年12月开通运营，凭借其安全快捷的优势，受到客户青睐，货运量不断攀升。以万象南站为例，2022年日均装车28车，2023年截至4月14日日均装车49车。

4月的老挝正处旱季，烈日炎炎。万象南站换装场呈现一片繁忙景象。一个个集装箱从换装场一侧的中国标准轨列车上被吊起，又被稳稳地装在换装场另一侧的米轨列车上。吊装完毕后，米轨列车将向南驶向泰国。

万象南站换装场于2022年7月正式建成投用，中国铁路网与中南半岛米轨铁路实现“硬联通”，中老泰铁路实现互联互通。

展望未来，发展的画卷已然绘就：以昆明为中心的国际班列，向北辐射成都、重庆、武汉、西安等中国内陆物流节点，与“一带一路”中欧通道互联，打造东盟—中国—欧洲大通道；向南通过中老铁路、中南半岛米轨铁路到达泰国、新加坡等地港口，形成陆海联运的国际新通道。

老中铁路有限公司总经理刘宏告诉记者，目前近九成跨境货物从中国经中老铁路过境老挝后，向南转运至泰国、马来西亚、新加坡等国，辐射覆盖10余个“一带一路”沿线国家和地区。

据统计，2023年1月1日至4月13日期间，中老铁路老挝段累计开行货物列车1130列，同比增长122%，货物发送量突破118万吨。同时，中老铁路老挝段货物品类也更加丰富，已从开通初期的100余种拓展到2000余种。

据世界银行测算，在过境流程足够高效的前提下，中老铁路可将昆明到万象之间的运输成本降低40%至50%；如果跨境货物到达万象后转运到米轨铁路上，昆明到泰国林查班港之间的运输成本将减少40%以上。

老挝琅南塔省省长坎莱表示，老中铁路开通运营以来，以安全高效的运输服务推动了老挝物流和客流发展，加快了沿线产业布局和开发步伐，为老挝国家发展和改善民生注入了新动力。

刘宏表示，下一步，老中铁路有限公司将更精准地投放运力资源，同时围绕老挝铁矿石、农产品、钾肥等特产丰富的特点，进一步创新货运组织模式，优化运营管理，持续提升货运服务体验，为中国、老挝及邻近的东盟国家企业和民众带来更多发展机遇和红利。

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