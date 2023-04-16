新华社华盛顿4月16日电 一列货运列车15日在美国缅因州脱轨并起火，至少3人受伤。美国媒体报道，该列车未脱轨的车厢内载有危险品，相关车厢“目前没有泄漏和起火风险”。

报道说，这一货运列车隶属加拿大太平洋铁路公司。据缅因州林业部门发布的声明，这一列车装载木材和电线的6节车厢于当地时间8时30分左右在萨默塞特县脱轨并进入林区，造成小规模林火，3名列车工作人员受伤，已被送往医院。

该林业部门及铁路公司方面表示，事故列车其他未脱轨车厢载有危险品，目前没有泄漏和起火风险，有关人员正在评估。

美国近期发生多起载危险品列车脱轨事故。

2月3日，美国诺福克南方铁路公司一列运载危险品的列车在经过俄亥俄州东巴勒斯坦镇时脱轨，应急人员随后对装有氯乙烯的罐车进行所谓“受控释放”，燃烧产生的大量黑烟弥漫天空，引发当地居民强烈质疑和担忧。

3月15日，一列运载危险品的货运列车在亚利桑那州莫哈维县脱轨。

3月30日，在明尼苏达州坎迪约希县雷蒙德镇附近发生运载乙醇等货物的列车脱轨并起火事故。

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