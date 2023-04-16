新华社北京4月15日电 美国“泄密门”嫌疑人、马萨诸塞州空军国民警卫队成员杰克·特谢拉14日首次出庭，听取联邦政府依据《反间谍法》对其宣布两项刑事指控，即“保存并传输国家防务信息”及“故意保存机密文件”。

利用“涉密权限”

21岁的特谢拉身着米色囚服、戴着手铐，当天上午现身波士顿联邦地区法院。他坐在一名律师身边，环视四周，朝坐在听众席第一排的家人点头。据美国《华盛顿邮报》报道，法庭依据《反间谍法》宣读对其两项刑事指控，最多可判15年监禁。

特谢拉没有提出抗辩，短暂出庭后，法官下令对其拘留，定于19日举行听证会，届时特谢拉将再次出庭。

据路透社报道，目前提出的两项指控仅关联一份描述俄乌冲突状况的情报分析密件。不少专家认为，伴随针对其他遭泄露密件的调查，检方后续将追加对特谢拉的指控。

一批疑似源自美国军方的保密文件近期流传于社交媒体，并被主流媒体转载报道，涉及美国监听韩国等盟国、深度介入俄乌冲突等敏感内容，引发舆论哗然，也让美国政府颇为尴尬。美国国防部誓言“掘地三尺”查清泄密源头。特谢拉13日下午在波士顿附近被捕。据军方记录，他2019年加入马萨诸塞州空军国民警卫队，被捕前任“网络传输系统”技术员，职责是维护该部门管理下的“庞大全球通信网络”。

长达8页的诉状说，特谢拉自2021年起拥有接触绝密文件的权限，甚至在“泄密门”曝出后利用涉密权限查探自己是否遭调查人员怀疑。美国《纽约时报》本月6日首先曝光泄密事件，而特谢拉当天在政府电脑机密系统里输入“泄密”一词。联邦调查局说，有理由怀疑特谢拉企图掌握泄密调查进展。

暴露“游戏瘾”隐患

据美联社报道，诉状说明了联邦调查局如何追查到特谢拉。

一名知情人士告诉联邦调查局，一名自称“杰克”的用户去年12月在社交平台Discord一个主要讨论地缘政治和战争话题的在线聊天群发布疑似机密信息，还说自己是空军国民警卫队成员，似乎住在马萨诸塞州。

联邦调查局随后从Discord调取支付记录，由此锁定嫌疑人特谢拉。调查人员发现，他多年来在这一社交平台发布多篇有关枪支和游戏的帖子，应为上述聊天群群主。

按照那名知情人士的说法，特谢拉一开始只是在上班时抄录密件内容并将相关信息发至网上，但因为“担心被抓包”，后来干脆把机密文件带回住所拍照，再张贴到社交平台。

美国司法部长梅里克·加兰14日说，特谢拉的行为“不仅仅是把（机密）文件带回家”，还涉嫌“非法保存和传输这些文件”，将招致“非常严重的处罚”。

美国司法部并未披露对特谢拉泄密动机的判断。聊天群记录显示，群内其他人推测，特谢拉的泄密动机更可能是“逞能”，与意识形态关系不大。

美联社14日一篇报道称，一名国民警卫队成员在游戏玩家聚集的社交平台发布机密信息，把美国士兵的“游戏瘾”及其隐含的安全风险推到聚光灯下。在线游戏社交平台对年轻士兵太具诱惑力，一直令美军忧心忡忡。“步入全球任何一座美军基地的休闲厅，映入眼帘的必然是这样的场景：年轻士兵沉浸于在线游戏世界。”（陈丹）

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