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“打开更多增进巴中了解的窗口”

本报记者  毕梦瀛
2023年04月16日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　“巴西与中国的文化交流日益密切，这对于两国民众加深彼此了解具有重要作用。” 巴西伊瓜苏市议员若昂·莫拉莱斯日前在接受本报记者专访时表示。

　　伊瓜苏市是巴西著名旅游城市，因伊瓜苏瀑布而闻名全球。近年来，每逢中国传统节日春节和中秋节，伊瓜苏市都会举办庆祝活动。今年2月，伊瓜苏市正式通过法案，将中国春节列为该市官方节日。“今后的春节，我们将以官方节日的形式同中国人民一起庆祝！”作为该法案的发起人，莫拉莱斯对法案的通过十分高兴。

　　莫拉莱斯表示，中国有着悠久历史和灿烂文化，中华优秀传统文化中的仁爱、责任、奉献等可以为解决当今人类社会许多问题提供答案。随着两国文化交流日益丰富，越来越多的巴西人对探索和了解中国文化、中国节日的兴趣不断增强，“将中国春节列为官方节日丰富了本地多元文化。希望以此为契机，进一步推动巴中文化、商业交流，打开更多增进巴中了解的窗口。”莫拉莱斯说。

　　多年来，伊瓜苏市积极加强同中国地方交流合作，已与包括厦门市、宜昌市、武汉市在内的多个中国城市结为友好城市。在莫拉莱斯看来，友好城市关系对于巴西加强与中国各领域合作发挥着重要作用。疫情期间，伊瓜苏市收到中国援助和提供的口罩、疫苗等抗疫物资。“患难见真情。伊瓜苏市人民非常感谢中国人民的支持和帮助！”莫拉莱斯说。

　　莫拉莱斯介绍，伊瓜苏市旅游局此前在中国多个城市举办了巡回宣传路演，推介当地旅游资源。2019年，伊瓜苏瀑布景区与北京八达岭长城景区结为友好景区，伊瓜苏市还加入了由北京市倡议发起的世界旅游城市联合会，希望为中国游客赴巴西旅游提供更多便利。伊瓜苏市旅游局还推出中文网站、微信公众号、官方微博账号，向中国游客提供详细的旅游资讯。

　　“随着国际旅游行业复苏，伊瓜苏市已经做好准备，欢迎中国朋友前来探索伊瓜苏，了解这座城市的自然美景、风土人情，也欢迎来这里开展经贸合作。”莫拉莱斯说，伊瓜苏市与中国在多个领域的合作有着巨大潜力，期待中国强劲的经济活力、广阔的市场和先进的技术，为包括伊瓜苏市在内的巴西各地区带来新的发展机遇。

　　（本报里约热内卢电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月16日 02 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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