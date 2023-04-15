4月5日至7日，法国总统马克龙对中国进行国事访问。访问取得丰硕成果，在国际上引起很大反响。

这次访问，时机比较特别。一方面，这是疫情3年来马克龙总统首次访华；另一方面，也许更为看重的是当下的国际形势。俄乌冲突持续跌宕，中美关系陷入低谷，大国竞争愈益加剧，世界处于变乱交织、动荡不定之中。

尽管马克龙总统访华时机受到关注，但此访令世界瞩目的最重要原因是其取得的丰硕成果以及中法合作的战略影响。

近年来，受内外因素的叠加影响，包括疫情、拜登上台后美国“联欧制华”政策、乌克兰危机升级，以及欧洲自身对华认知调整等，欧洲不少国家对华政策发生了消极变化。在与中国的交往当中，欧洲国家以及欧盟机构强调经济和技术竞争，以及制度差异，中欧关系面临挑战增多的局面。

随着中欧关系出现疏离，美国的对华“经济脱钩论”受到欧洲一些政客的追捧。然而，马克龙总统此次访华取得的突出成果之一，就是推动中法和中欧经济取得更大的合作，以实际行动对“脱钩”说不。

在马克龙总统访华“豪华阵容”中有50人的商界代表。马克龙5日到达北京当晚在向法国在华企业界代表发表讲话时便直截了当指出，欧洲必须抵制减少与中国的贸易和外交关系的想法。中法和中欧关系长期以来以务实和经贸合作为根本特征。此次访问，中法领导人重申了双方将深化航空航天、民用核能等传统合作，同时强调把培育绿色发展、科技创新等作为未来新合作增长点。习近平主席在与马克龙总统共同出席中法企业家委员会第五次会议闭幕式时指出，中国将加快开拓国内市场，同时大力推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，愿同包括法国在内的世界各国分享中国式现代化带来的新机遇。中方支持法国企业有效利用中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会、中国国际消费品博览会等重大对外开放平台，在中国市场展现更大作为。

在马克龙总统访问期间，中法达成一系列重大经济合作协定，突出表现在三大领域。在航空领域，双方宣布中国航空器材集团公司向空中客车公司采购160架民用飞机。空中客车公司还宣布将在空客天津建设第二条生产线，拓展A320系列飞机的总装能力。在农业食品领域，两国决定加强农业、农食、兽医和植物检疫领域伙伴关系，中方愿同法方打造“从法国农场到中国餐桌”的全链条快速协同机制。在民用核能领域，中法一方面将继续推进在核能研发领域前沿课题上的合作，另一方面支持双方企业研究在核废料后处理等问题上加强工业和技术合作的可能性。

马克龙总统访华取得的另一引人瞩目的成果在于中法战略合作。作为欧洲大国和联合国安理会常任理事国，法国在欧盟以及国际多边机构中发挥着重要的作用，中法关系不仅会对中欧关系产生重要影响，而且事关全球战略稳定和世界秩序的演变。在此次访华中，马克龙总统充分认识到了在俄乌冲突背景下中法和中欧战略合作的重要性。经过双方深入的交流和对话，中法在俄乌冲突问题上形成了重要共识，一是尽早结束俄乌冲突符合中欧的利益，二是乌克兰危机只能通过政治解决，当务之急是止战和谈，三是愿意就政治解决俄乌冲突展开合作。4月7日发表的《中华人民共和国和法兰西共和国联合声明》写道，作为联合国安理会常任理事国，中法两国共同致力于为国际安全和稳定面临的挑战和威胁寻求基于国际法的建设性解决方案，认为应通过对话协商和平解决国家间分歧和争端，寻求在多极世界里强化以联合国为核心的多边国际体系。声明同时指出，双方支持一切在国际法和联合国宪章宗旨和原则基础上恢复乌克兰和平的努力。两国重申致力于推动伊朗核问题政治外交解决，重申致力于维护国际核不扩散体系及安理会决议的权威性和有效性。两国呼吁不采取任何可能加剧紧张风险的行动。

从马克龙总统访华人们可以清楚地看到，一个战略自主的欧洲能够在世界上发挥十分重要的作用。冷战结束后欧洲自主意识日益增大，俄乌冲突虽然令欧洲国家更加重视北约以及与美国的同盟关系，但随着乌克兰危机的持续发展，越来越多欧洲国家开始意识到欧洲与美国的利益并不相同，欧洲有必要与美国的对外政策拉开距离。马克龙总统在访华回国途中不断强调法国和欧洲必须减少对美国的依赖，争取在国际上成为独立的一支力量，正是反映了这一意识。总之，在当前国际形势下，中法关系的战略意义愈加突出。中法战略合作将不仅有利于中欧关系的持久稳定发展，而且对于防止世界脱钩断链和再阵营化将产生重大的积极影响。

（作者冯仲平 系中国社会科学院欧洲研究所所长 来源：经济日报）

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