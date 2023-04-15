本报记者 俞懿春 赵益普

“我们要共同倡导弘扬全人类共同价值，和平、发展、公平、正义、民主、自由是各国人民的共同追求，要以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗。”3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话，基于中国式现代化的探索与实践作答人类社会现代化之问，并首次提出全球文明倡议。

在中国共产党团结带领中国人民踏上全面建设社会主义现代化国家新征程的重大历史时刻，“弘扬全人类共同价值”的郑重宣示，充分体现中国共产党立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，对人类前途命运进行的深邃思考，不仅指明了中国与世界的相处之道，也为应对人类社会共同挑战、推动构建人类命运共同体注入强大动力。

引领人类文明走向和历史发展潮流

当今世界，多重挑战和危机交织叠加，世界经济复苏艰难，发展鸿沟不断拉大，生态环境持续恶化，冷战思维阴魂不散，人类社会现代化进程又一次来到历史的十字路口。用什么样的价值观塑造和引领人类文明走向和历史发展潮流，世界各国之间是合作还是孤立、团结还是分裂，人类社会面临重大抉择。

2015年9月，习近平主席出席第七十届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话指出：“和平、发展、公平、正义、民主、自由，是全人类的共同价值，也是联合国的崇高目标。目标远未完成，我们仍须努力。当今世界，各国相互依存、休戚与共。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体。”

2021年7月，在中国共产党与世界政党领导人峰会上，习近平主席呼吁：“我们要本着对人类前途命运高度负责的态度，做全人类共同价值的倡导者，以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，尊重不同国家人民对价值实现路径的探索，把全人类共同价值具体地、现实地体现到实现本国人民利益的实践中去。”

党的二十大报告提出：“我们真诚呼吁，世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进各国人民相知相亲，尊重世界文明多样性，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，共同应对各种全球性挑战。”

全人类共同价值以整体思维、系统观念，观照全人类的前途命运，直面当今国际关系中的矛盾问题，主张在求同存异、平等交流、相互借鉴基础上形成价值最大公约数。日本前首相鸠山由纪夫表示，虽然各国的社会体制不同，但都应着眼于和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

中国共产党是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，也是为人类谋进步、为世界谋大同的党。在包容“不同”中寻求“共同”，在尊重“差异”中谋求“大同”，全人类共同价值体现了中华文明和衷共济、和合共生的一贯追求，反映了新时代中国对人类文明发展和前途命运的深沉思考，寄托着各国人民对美好生活的共同企盼。

中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副院长吴志成表示，全人类共同价值是中国共产党适应时代之变、顺应时代之需、回应时代之问的重要理论创新，也是破解当今时代之问的中国应答。

尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈说：“中国领导人一直强调不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗，这是中国尊重其他国家的表现，也是对全人类共同价值的尊重。”

架起民心相通桥梁，书写文明互鉴佳话

全人类共同价值为人类探索新型政治文明贡献中国智慧，为国际关系理论发展注入新理念、增添新活力，为化解当今国际关系中的矛盾问题提供科学指引。

从首次提出全人类共同价值以来，中方在多个国内外重要场合阐述全人类共同价值，推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生，在交流互鉴中取长补短，在求同存异中共同前进。

“尊重是平等对话与合作的基础。中国作为区域大国，在处理国际关系时不以大欺小，不倚强凌弱，这种尊重各方和力促团结的态度本身，就是对全人类共同价值的践行和弘扬。”泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示。

中国是全人类共同价值的坚定倡导者，也是积极践行者。

从共建“一带一路”倡议到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，人类命运共同体理念的内涵和实践路径不断丰富拓展，中国主张中蕴含的全人类共同价值，架起了民心相通的桥梁，书写了文明互鉴的佳话。

从中国“蓝盔”不畏艰险、迎难而上到向世界分享中国的减贫经验，从援外医疗队甘于奉献、大爱无疆到有力引领抗疫国际合作，从助力非洲“绿色长城”建设到积极参与应对气候变化全球治理，蕴含着全人类共同价值的中国行动，壮大了世界和平力量，推动了共同发展繁荣。

《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》作者、英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳表示，人类命运共同体理念融合了古老的中国智慧，倡导全人类不同文化间和而不同。“全球的未来，需要全世界人民共同关注，这不仅仅是一两个国家的事情，需要跨越国界的共同努力。”

共同推动人类文明发展进步

“实现我们的伟大梦想，不但要有经济发展，更要有文化繁荣。”秘鲁国家考古人类学历史博物馆时任馆长伊万·盖齐·索利斯对习近平主席2016年11月访问秘鲁时所说的这句话记忆犹新。“他的话让我深思，也让我看到，我所面对的不仅仅是一位政治家，也是一位对中国历史和世界文明有着广泛了解的领袖。”索利斯说。

人类发展史充分证明，不同文明间的交流互鉴是人类进步发展的重要动力。只要大家都认同和坚守全人类共同价值，就能够相向而行，和而不同。希腊帕特雷大学哲学教授帕夫洛斯·康托斯表示，当今世界正面临百年未有之大变局，加强人文交流和文明互鉴，有助于化解矛盾、消弭隔阂，是理解其他国家文明和人民最重要的方式之一。

老挝人民革命党中宣部副部长万赛·塔维延表示，全球文明倡议顺应时代要求，有助于不同文明包容共存、交流互鉴，在人类社会现代化进程中推动各国人民互相了解、彼此亲近、共同进步。

泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西认为，中国共产党一直以来都尊重和弘扬全人类共同价值，同时以共建“一带一路”倡议等鼓励和推动其他发展中国家的发展进步。

尊重不同文明、支持不同文明发展权利，全球文明倡议为推动文明交流互鉴、促进人类文明进步提供了中国方案。新征程上，中国愿同世界各国一道，弘扬全人类共同价值，落实好全球文明倡议，共同推动人类文明发展进步。

（林天昊对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年04月15日 03 版）

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