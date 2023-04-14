新华社上海4月13日电 “巴西与中国的合作基础扎实，两国之间是非凡的关系。中国在全球发展与和平事业中扮演着很重要的角色，我将在今后的任期中努力推动巴中全面战略伙伴关系向前发展。”

巴西总统卢拉13日高度评价巴中关系及金砖国家合作。他引用了一句巴西谚语：“友谊就像葡萄酒，时间越久越好喝。”

当日，正在对中国进行国事访问的卢拉来到位于上海浦东的新开发银行总部，出席新开发银行新任行长、巴西前总统罗塞夫女士的就职典礼。

卢拉高度评价金砖国家合作，并对新开发银行发展前景寄予厚望。他表示，新开发银行是第一个完全由新兴国家发起成立的多边开发银行，代表着新兴国家有能力对世界作出改变，即建立一个减少贫困、降低不平等程度、更可持续的世界。“这与由发达国家主导的‘传统银行’截然不同。”

新开发银行是巴西、俄罗斯、印度、中国、南非于2015年共同成立的多边开发银行，宗旨是为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目提供投融资，促进全球增长与发展。成立至今，新开发银行累计批准成员国98个项目，投资总额约332亿美元。

“长期以来，发展中国家一直有一个梦想，就是创造一个属于自己的投融资工具。新开发银行正是这样一个梦想的实现，它真正知道发展中国家需求什么，在哪些领域需要投资。”卢拉表示，落户中国的新开发银行有条件成为南方国家最大银行之一，在致力于改善发展中国家现状方面具有非常大的潜力。

经双方商定，卢拉于4月12日至15日对中国进行国事访问。12日晚，卢拉一行抵达上海。13日，卢拉一行还访问了华为上海研究所，并与相关中国企业代表会见。当日晚，卢拉离沪赴北京，继续他的中国之行。（记者吴宇、刘隆、杨恺）

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