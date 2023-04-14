人民网北京4月14日电 （记者刘融）4月13日，“中国与亚美尼亚：共同发展与现代化”研讨会以线上线下相结合方式举行，中国与亚美尼亚相关科研机构的专家学者出席会议，围绕中亚现代化发展、中亚友好关系和共建“一带一路”等议题展开深入研讨交流。

中国政府欧亚事务特别代表李辉、亚美尼亚外交部副部长姆纳察坎·萨法良、中国社会科学院国际合作局局长王镭、亚美尼亚埃里温国立大学校长霍夫汉尼斯·奥瓦尼相、中华人民共和国驻亚美尼亚临时代办陈明、亚美尼亚驻华大使谢尔盖·马纳萨良、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志、亚美尼亚国家科学院东方研究所所长罗伯特·哈扎尔扬等出席会议并致辞。

李辉指出，中国和亚美尼亚是传统友好合作伙伴，建交31年来，双方始终在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。亚美尼亚是共建“一带一路”合作的坚定支持者和积极参与者，两国经贸、基础设施、文化、旅游等领域合作成果丰硕，亮点频出。中国式现代化为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范。中国的高质量发展和现代化进程将为包括亚美尼亚在内的世界各国带来新的发展机遇，为中亚关系发展注入强劲动力。

亚美尼亚外交部副部长姆纳察坎·萨法良指出，中国成为亚美尼亚重要的贸易伙伴和国际伙伴，两国在人文、旅游、经贸等合作领域继续推进，学术交往不断加深。亚美尼亚希望未来同中国在共建“一带一路”框架下的金融、投资等领域继续深化合作。

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