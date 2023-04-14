新华社北京4月14日电 综述：助力阿富汗和平发展 维护地区繁荣稳定——多国人士积极评价《关于阿富汗问题的中国立场》文件

新华社记者

4月12日，中国外交部发布《关于阿富汗问题的中国立场》文件，涵盖坚持“三个尊重”“三个从不”，支持阿富汗温和稳健施政、和平重建、坚决有力打恐，呼吁加强反恐双多边合作，合作打击踞阿“三股势力”，敦促美国切实对阿富汗履约担责，反对域外势力干预渗透阿富汗，增进涉阿富汗问题国际地区协调，协助解决阿富汗人道和难民问题，支持阿富汗禁毒等11个方面。多国人士认为中方立场文件符合阿富汗人民利益和国际社会期待，将帮助阿富汗早日走上和平发展道路，为维护地区繁荣稳定发挥积极建设性作用。

阿富汗临时政府代理外长穆塔基13日在撒马尔罕出席阿富汗邻国外长系列会议期间与中国国务委员兼外长秦刚会见时说，感谢中方长期以来对阿富汗的政治支持，阿方赞赏并欢迎中方发布阿富汗问题的立场文件，尊重中国的主权和领土完整，理解中方的安全关切，绝不允许任何势力利用阿领土损害中国利益，将全力保护中国驻阿机构和公民安全。希望积极参与共建“一带一路”，加强阿中经贸合作。

阿富汗喀布尔大学学者纳吉布拉·贾米表示，立场文件全面系统阐释中国在阿富汗问题上的政策主张，将对阿富汗及地区和平稳定起到积极作用。贾米认为，中方在立场文件中欢迎阿富汗参与共建“一带一路”，支持阿富汗融入地区经济合作和互联互通，从“陆锁国”变为“陆联国”，为阿富汗未来发展绘制了美好蓝图，既是阿富汗走向繁荣稳定的新开端，也是双边关系进一步巩固发展的新机遇。

阿富汗国家职业技术学院经济学研究员查希尔·贝赫扎德表示，中国将在帮助阿富汗和平重建、实现稳定发展等方面发挥至关重要的作用。他说：“阿富汗位于欧亚大陆中心，曾是丝绸之路上的重要一站，期待中国方案帮助阿富汗重现往日的辉煌。”

俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫表示，毫无疑问，美国对阿富汗今天的局面负有主要责任，美国应在对阿人道援助、阿富汗战后重建等领域发挥更积极作用。中方立场文件强调新形势下，阿富汗应成为各方合作的平台，而不是地缘博弈的场所，这一立场令人赞赏。中国正努力扩大国际社会对阿富汗问题的共识，成果令人期待。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基勒·拉迈认为，中国的立场文件强调，尊重阿富汗人民做出的自主选择、不干涉阿富汗内政，意味着阿富汗人民有权决定最适合他们的治理体系；中方欢迎阿参与共建“一带一路”，将给阿提供经济发展机会，这将助力阿富汗实现持久的和平，也有利于地区和世界的稳定。

“从这份文件可以看出，中国是地区安全与稳定的保障者。它为所有关心阿富汗和中亚地区未来的人带来了希望。”塔吉克斯坦政治家协会主席赛富洛·萨法罗夫认为，中方立场文件将在阿富汗重建和平秩序与安全稳定方面发挥重要作用，也将助力维护地区和平稳定，是解决阿富汗问题最具建设性意义的文件之一。期待有关各方响应中方的建设性倡议。

伊朗伊斯兰共和国通讯社资深编辑穆罕默德·礼萨·马纳菲说，中国的立场文件表明，中方希望看到一个和平稳定的阿富汗，愿意帮助阿富汗和平重建。这不仅对中国有利，也对整个地区有利。（参与记者：邹学冕、姜江、阿里·贾斯瓦尔、安晓萌、张继业、高文成、李奥）

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