新华社乌兹别克斯坦撒马尔罕4月14日电

第二次中俄巴伊四国外长阿富汗问题非正式会议联合声明

2023年4月13日，中国、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗四国外长在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行第二次阿富汗问题非正式会议。

外长们重申尊重阿富汗主权、独立和领土完整，支持按照“阿人主导、阿人所有”原则决定该国政治前途和发展道路。强调一个和平稳定的阿富汗符合国际社会的共同利益，阿富汗不应成为地缘角逐场所，而应成为国际合作平台。

外长们高度关注当前阿富汗涉恐安全形势，强调盘踞在阿富汗的各类恐怖组织，包括“伊斯兰国呼罗珊省”、“基地”组织、“东伊运”、“巴基斯坦塔利班”、“俾路支解放军”、“正义军”等持续对本地区乃至全球安全造成重大威胁。

外长们注意到阿富汗临时政府针对“伊斯兰国呼罗珊省”实施打击行动，敦促其采取更多可视、可核查的举措，兑现反恐承诺，瓦解、消灭所有类型的恐怖组织，防止阿富汗领土被任何恐怖势力利用。

外长们强调，阿富汗执政当局应采取有力措施，保护外国在阿富汗机构和公民安全及合法权益。任何攻击或威胁外国在阿富汗机构和人员的肇事者都应被追究责任。

外长们指出，北约国家应为阿富汗当前困局负首要责任，应为阿经济发展和繁荣创造机会，应立即解除对阿单边制裁，立即归还阿海外资产，使之用于阿人民。

外长们强调，对话协商是政治解决阿富汗问题的唯一出路。坚决反对那些对阿当前局面负有责任的国家在阿富汗及本地区再建军事基地，这无助于地区和平稳定。

外长们呼吁阿富汗执政当局推进包容建政，让所有民族和政治团体都实质性参与其中，取消所有针对妇女、少数族裔的限制性措施。鼓励阿富汗保持对外友好合作政策，遵守国际法义务，同世界各国和周边邻国和睦相处。

外长们强调，保持阿富汗和邻国之间的边界和平、稳定、安全至关重要，符合所有方利益。应监测和阻止非法跨境活动。跨境问题包括阿同邻国间的水资源问题，应通过对话协商予以妥善处理。

外长们支持一切有利于推动阿富汗政治解决的外交努力，支持国际社会特别是联合国、上海合作组织、阿邻国外长会、“莫斯科模式”等为此发挥积极作用。

外长们表示将继续支持阿富汗和平重建，同地区国家和国际社会加强经贸往来和投资合作，呼吁国际社会继续向阿富汗提供人道援助，帮助阿富汗增强自主和可持续发展能力。

外长们赞赏巴基斯坦、伊朗接纳数百万阿富汗难民，呼吁国际社会向上述国家提供必要支持和援助。

外长们同意就阿富汗问题加强各层级协调。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)