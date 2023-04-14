人民网北京4月14日电 （记者李欣怡）海关总署日前发布数据显示，我国与东盟一季度贸易快速增长，东盟继续为我国第一大贸易伙伴。对此,中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁在接受记者采访时谈到，双方贸易彰显活力，方兴未艾。

今年第一季度，中国与东盟贸易高达1.56万亿元人民币，同比增长了16.1%，比同期中国对外贸易总值增速高11.3个百分点；中国与东盟贸易占中国对外贸易总值比重15.8%，上年同期这一比重是14.4%，占比上升了1.4%。中国与东盟贸易在中国对外贸易中发挥着重要支撑作用。

许宁宁表示，近年来，中国与东盟及其成员国就增进合作不断达成新共识，展示着双方合作需求上升、信心增强、活力正旺。2022年中国与东盟经贸关系的紧密发展为今年合作奠定了良好基础。2022年，在东盟十国中，中国是越南、马来西亚、泰国、印尼、新加坡、菲律宾、柬埔寨、缅甸这八个国家的第一大贸易伙伴，是老挝第二大贸易伙伴和文莱的前三大贸易伙伴。2022年，中国是马来西亚、老挝、柬埔寨、泰国、文莱第一大投资来源国，是缅甸和印尼的第二大投资来源国，是菲律宾第三大协议外资来源国。

许宁宁认为，中国—东盟经贸关系的快速发展，是双方共同努力实现互利共赢的结晶。双方合作成果的取得，首先得益于中国与东盟及其成员国不断巩固和发展全面战略伙伴关系。中国—东盟自由贸易区建设，双方相互开放市场，实施了“零关税”制度安排，此外，双方不时为合作注入新活力，尤其是共建“一带一路”倡议为合作发展带来了勃勃生机。

许宁宁表示，近年来，中国和东盟不断推动双方积极推动互联互通以及开展了各领域的合作，双方次区域经济合作创新务实，双方地方经贸合作日益活跃，产业合作不断深入。双方企业合作开发经贸互补性强而带来商机多的积极行动。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，区域经济一体化带来的新发展机遇。第一季度，中国与RCEP其他14个成员国贸易3.08万亿元，同比增长了7.3%。

许宁宁谈到，2023年是共建“一带一路”十周年。十年来，中国与东盟十个成员国都达成并实施了共建“一带一路”共识。中国与东盟正在落实《关于“一带一路”倡议同〈东盟互联互通总体规划2025〉对接合作的联合声明》，并不断深化拓展合作领域，推进绿色发展、数字经济、蓝色经济等领域合作。在共建“一带一路”中，中国与东盟合作发挥了示范和表率作用。

4月10日至12日，中国-东盟自由贸易协定升级为3.0版的第二轮谈判在泰国曼谷举行，会议讨论了升级后的自贸协定的关键要素以及升级谈判的工作计划等，双方正在推进更大开放市场。

许宁宁指出，当前，面对国际及地区形势的复杂变化和严峻挑战，坚信中国与东盟及其成员国携手合作高质量共建“一带一路”，必将获得共赢的新成果并惠及世界经济增长和地区和平稳定。

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