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土耳其外长表示土将与埃及恢复大使级外交关系

2023年04月14日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉4月13日电（记者熊思浩）土耳其外长恰武什奥卢13日表示，土耳其和埃及同意改善双边关系，把两国外交关系恢复到大使级。

　　恰武什奥卢当天在安卡拉与到访的埃及外长舒凯里举行会晤。在会晤后举行的联合记者会上，恰武什奥卢说，土耳其和埃及正在采取具体步骤，将两国外交关系由代办级恢复到大使级，两国将很快发表互派大使的联合声明。

　　舒凯里在联合记者会上说，双方会谈的重点是加强双边关系，扩大在政治、经济和文化领域的合作。埃及和土耳其都有提升两国关系的强烈政治意愿。

　　关于利比亚问题，恰武什奥卢说，土耳其和埃及将在利比亚问题上加强合作。舒凯里说，埃及和土耳其有一个共同的愿望，即在利比亚举行自由和公正的选举，产生一个代表利比亚人民意愿的政府。

　　2013年埃及前总统穆尔西下台后，埃及与土耳其关系恶化，两国随后下调了外交关系级别。此外，双方在利比亚问题和东地中海油气资源开发等方面也存在冲突。从2021年，土耳其与埃及开始高级别外交官员磋商。特别是最近几个月，两国关系显现回暖态势，双方互动增多。上月，恰武什奥卢访问埃及，与舒凯里举行会晤，讨论两国恢复双边关系的步骤。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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