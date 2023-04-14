新华社华盛顿4月12日电 （记者邓仙来）美国《政治报》网站近日刊文说，几乎没有一个美国盟友真正全心支持对华冷战的观点。美国政府采取对抗中国的政策，这让其盟友越发感到不适。

该网站10日发表题为《美国“孤身”与中国对抗》的报道说，国际货币基金组织和世界银行本周举行春季年会，世界经济正面临通胀居高不下，银行业危机蔓延等一系列不确定因素冲击。作为世界前两大经济体的美国和中国之间的紧张关系成为此次会议“令人不适的背景”。

报道说，中国在国际多边组织中正扮演越来越重要的角色，美国的盟友直言不讳地表示，如果美国政府进一步采取企图孤立中国的行动，这可能会带来潜在的经济上的“痛苦”，令盟友感到不适。

报道引述美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁伊恩·布雷默的话说，几乎没有一个美国盟友真正全心支持对华冷战的观点。每当涉及对华关系，美国国内政治气氛便充满“惊人的恶意和敌意”，但对任何一个美国盟友来说，通常情况并非如此。

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 15 版）

(责编：卫嘉、袁勃)