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新报告——

二〇二二年是世界向清洁能源过渡的转折点

2023年04月14日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社伦敦4月13日电  （记者郭爽）英国能源智库Ember12日发表最新报告说，2022年全球发电排放量或已达峰值，预计未来几年将开始下降；而风能和太阳能占全球电力的比重达到创纪录的12%，这表明电力行业在这一年已经达到向清洁能源过渡的转折点。

　　这份名为《2023年全球电力评论》的报告分析了78个国家和地区过去一年的电力数据，它们占到全球电力需求的93%。报告得出结论说，2022年电力行业的排放量上升了1.3%，达到历史最高水平。

　　与此同时，2022年，所有清洁电力（可再生能源和核电）合计占全球电力的39%，创历史新高。太阳能发电量增长24%，连续18年成为增长最快的电力来源；风力发电量增长17%。风能和太阳能在全球电力结构中的占比从2021年的10%上升到2022年的12%，获得创纪录增长，未来有望继续增长。目前，有超过60个国家和地区10%以上的电力来自风能和太阳能。

　　报告预测说，2023年清洁能源的增长可能会超过电力需求的增长。根据电力需求和清洁能源的平均增长，预计2023年化石燃料发电量将小幅下降，随着风能和太阳能的进一步增长，未来几年将出现更大降幅。这也意味着2022年的全球电力排放量已达“峰值”，电力行业即将迎来排放下降的新阶段。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月14日 15 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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