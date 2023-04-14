陈明健

2013年3月，习近平主席访问坦桑尼亚期间，在由中方援建的尼雷尔国际会议中心，发表题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》的重要演讲，深情回顾和总结中非友好关系发展的光辉历史和宝贵经验，高屋建瓴地指出“中非从来都是命运共同体”，提出真实亲诚对非政策理念，为中非关系发展指明方向。在此次访非期间，习近平主席还提出了正确义利观。

真实亲诚理念和正确义利观体现了中国外交的优良传统和时代风貌，深刻回答了新时代中非友谊如何传承、中非关系如何发展、中非合作如何推进等重要命题，得到了非洲国家及国际社会的广泛赞誉。10年来，真实亲诚理念和正确义利观已成为指导中国同发展中国家团结合作的基本政策理念，体现了中非关系在中国同发展中国家关系中的代表性和示范性，为推动国际社会同非洲建立平等互利的伙伴关系作出重要贡献。坦桑尼亚与中国各领域的合作都体现着真实亲诚理念和正确义利观的要义。

高层交往保持热度，政治互信不断深化。2013年习近平主席访问坦桑尼亚时，与时任总统基奎特共同决定，传承中坦传统友谊，构建和发展互利共赢的全面合作伙伴关系。2022年11月，坦桑尼亚总统哈桑应习近平主席邀请成功访华，成为中共二十大后中方接待的首位非洲国家元首。两国元首一致同意将中坦关系提升为全面战略合作伙伴关系。在两国元首的战略引领下，中坦政府、政党、立法机构之间的交流合作更加密切，双方坚定支持对方维护主权、安全、发展利益，在共同关心的国际和地区事务中保持协调。

务实合作成果丰硕，互利共赢更加凸显。中国连续多年保持坦桑尼亚最大贸易伙伴和最大投资来源国地位。2022年中坦双边贸易额同比增长23.7%，达到83.1亿美元。中方援建的达累斯萨拉姆大学图书馆、尼雷尔领导力学院、卡盖拉职业技术学校等竣工并投入使用，成为中坦合作新的标志性项目。中资企业承建的坦桑尼亚中央线标轨铁路、达累斯萨拉姆港改扩建、国家信息通信技术宽带骨干网等重大项目，以及马文尼水泥厂、江苏—新阳嘎农工贸现代产业园等投资项目，都为坦桑尼亚经济社会持续健康发展提供助力。

人文交流持续扩大，民心相亲日益巩固。2013年至今，中方已向坦方提供千余个政府奖学金名额和2000多个赴华短期培训名额，并向坦桑尼亚派出12批200余名医疗队员。中方在坦桑尼亚设立了目前东非地区唯一一家中国文化中心，“欢乐春节——聚焦在非洲·坦桑过大年”“坦桑尼亚国际武术比赛”等成为当地文化品牌活动。坦国家航空公司开通每周两班中坦直航航班，两国人员往来更加便利。近日，中国将坦桑尼亚列入第二批恢复中国公民出境团队游国家名单，中坦旅游合作迎来新机遇。

日前，中国驻坦桑尼亚大使馆举办纪念习近平主席访问坦桑尼亚暨真实亲诚理念和正确义利观提出十周年座谈会。与会的中坦各界朋友一致认为，真实亲诚理念和正确义利观是中非双方共同的价值追求，是构建新时代中非命运共同体的思想指引。相信在真实亲诚理念和正确义利观引领下，中非、中坦关系必将开辟互利共赢、共同发展更加光明的前景，为双方人民创造更多福祉。

（作者为中国驻坦桑尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 03 版）

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