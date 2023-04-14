新华社塔什干4月12日电 （记者李奥）当地时间4月12日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在塔什干会见国务委员兼外长秦刚。

米尔济约耶夫请秦刚转达对习近平主席的诚挚问候，祝贺习近平主席再次全票当选中国国家主席，表示这彰显了全体中国人民对习近平主席英明领导的衷心拥护和全力支持。作为肩并肩的好朋友和亲密可靠的好伙伴，乌兹别克斯坦对中国取得举世瞩目成就由衷高兴。去年习近平主席对乌成功进行历史性访问，将乌中关系提升至前所未有的高水平。乌方珍视中方对“新乌兹别克斯坦”建设的支持，将继续坚定不移恪守一个中国原则，共同打击“三股势力”，携手构建人类命运共同体。愿筹备好乌中政府间合作委员会会议，加快落实中吉乌铁路项目，拓展经贸、新能源、基础设施、人文、地方等各领域合作，借鉴中国发展经验和创新科技。期待赴华出席中国—中亚峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

秦刚转达习近平主席对米尔济约耶夫总统的亲切问候，欢迎米尔济约耶夫总统赴华出席中国—中亚峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。秦刚说，习近平主席同总统先生商定在双边层面践行命运共同体，赋予中乌双边关系全新定位。中方愿同乌方以此为遵循，推动中乌关系不断迈上新台阶。双方要落实好经贸投资合作五年规划，在完成好两国元首确定的100亿美元贸易额目标基础上持续努力。加快发展战略对接，争取中吉乌铁路早日启动建设，助力地区互联互通。成立减贫合作分委会，助力乌早日实现减贫目标。拓展新能源合作，优化能源结构，维护能源安全。鼓励支持地方、民间交流合作，夯实两国人民友好基础。

秦刚强调，中方高度赞赏乌方在涉及中方核心利益问题上给予宝贵支持，中方同样坚定支持乌方维护主权、独立和领土完整，支持乌方推进改革发展，反对任何外部势力干涉乌内政，愿密切协作，共同打击“三股势力”，共同维护两国和地区和平安宁。

秦刚表示，中方赞赏乌方为筹备第四次阿富汗邻国外长会所作贡献，愿同乌方密切配合，推动会议取得成功。

同日，秦刚还同乌兹别克斯坦代外长赛义多夫会谈。

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 03 版）

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