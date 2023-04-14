人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

秦刚出席第四次阿富汗邻国外长会

2023年04月14日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社乌兹别克斯坦撒马尔罕4月13日电  （记者李奥）当地时间4月13日，国务委员兼外长秦刚在撒马尔罕出席第四次阿富汗邻国外长会。乌兹别克斯坦代外长赛义多夫主持会议，俄罗斯外长拉夫罗夫、伊朗外长阿卜杜拉希扬、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦第一副外长哈吉耶夫、巴基斯坦外交国务部长希娜出席。

　　秦刚说，当前阿富汗局势稳中有忧、变乱交织，处于内外政策调整转型的关键时期，亟需国际社会特别是邻国给予更多关注和投入。各方要彰显睦邻友好、守望相助的邻里精神，推进落实历次外长会成果，就支持阿富汗重建发展、促进本地区安全稳定发出共同声音。

　　秦刚强调，一家有事、四邻难安。阿富汗问题延宕多年，既源于“旧病未治”，也有“新疾之困”。作为邻国，我们要发挥引领作用，帮助阿富汗克服困难和挑战，实现稳定发展。

　　一是严打踞阿恐怖势力，从源头上铲除滋生恐怖主义的土壤，坚决防范阿富汗再次沦为恐怖主义庇护所、滋生地、扩散源。同时，深化地区反恐、禁毒、难民等合作，加强边境管控，共同助阿提升反恐能力，有效阻遏恐怖分子跨境流窜、坐大作乱。

　　二是敦促美方履行责任。美国是阿富汗问题的始作俑者，至今没有反思给阿富汗人民带来的严重伤害。美方应立即解除对阿富汗单边制裁，归还阿富汗海外资金。

　　三是呼吁阿塔包容建政。在尊重阿富汗独立、主权和民族自尊基础上，引导阿塔顺应时代潮流，借鉴其他穆斯林国家的成熟做法，在政权构建、具体施政中体现更多包容性和进步性。

　　四是开展涉阿务实合作。加快落实《屯溪倡议》，支持阿富汗发挥“亚洲之心”的区位优势，融入地区互联互通和经济一体化进程，提高自主和可持续发展能力。

　　秦刚表示，中方将继续为阿重建提供力所能及的支持，愿同各邻国一道，坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴，深化同周边国家友好互信和利益融合，携手推动阿富汗问题妥善解决，致力于本地区普遍安全和共同发展。

　　各方就阿富汗问题开展深入讨论，一致认为本次邻国外长会正当其时，地区国家命运与共，应加强协调合作，共同落实《屯溪倡议》，促进地区互联互通。各方表示应同阿临时政府保持沟通，引导推动其切实履行内外承诺，包容建政、温和施政，保障女性权益，恢复经济、改善民生，呼吁阿塔重视和回应邻国重大关切，切实打击恐怖主义和毒品贩运。反对域外势力破坏阿富汗和地区安全稳定，反对对阿富汗当前局势负有主要责任的国家逃避责任、关闭与阿方接触对话的大门。

　　会议发表了《第四次阿富汗邻国外长会撒马尔罕宣言》。

　　会后，秦刚同各方共同出席阿富汗邻国+阿富汗外长对话。

　　同日，秦刚在撒马尔罕主持阿富汗问题四国外长第二次非正式会议，并分别会见俄罗斯外长拉夫罗夫、阿富汗临时政府代理外长穆塔基。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月14日 03 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部