卢西亚娜·桑托斯

巴西总统卢拉正在对中国进行国事访问，这是巴西加强同中国全面战略伙伴关系的重要行动。访问期间，我将陪同卢拉总统会见中国科技界同事，参观中国科技研发机构。自1974年巴西同中国建交以来，两国在航天、应对气候变化、林业、能源等领域开展了卓有成效的合作。巴中科技合作不断结出丰硕成果，为两国关系发展发挥了十分积极的促进作用。

2022年，巴西和中国庆祝了两国政府间科技合作协定签署40周年。双方各领域科技合作持续加深，为提高两国科技创新能力和两国人民的生活水平作出了重要贡献。双方推进巴中地球资源卫星、纳米技术研究与创新中心等合作项目，不断加强创新创业领域合作，取得令人瞩目的成就。在两国政府的支持下，巴西里约热内卢联邦大学和中国清华大学合作建立的巴西—中国气候变化与能源技术创新研究中心致力于在清洁能源与应对气候变化领域开展共同研究，已经成为两国加强科技文化交流的重要平台。

巴西和中国同为具有重要影响力的发展中国家和新兴市场国家，在科技领域的合作空间十分广阔。当前人类正面临包括气候变化在内的诸多全球性挑战，各国只有不断进行科技创新才能破解难题。巴中两国有必要在科技创新领域更加紧密地携起手来，不断开拓科技合作空间。

巴西的生物燃料技术和中国的新能源汽车产业发展处于世界领先水平，双方在应对气候变化、加强生态环境保护、开发新能源等领域拥有巨大合作潜力。巴方致力于进一步推动双方在巴西—中国气候变化与能源技术创新研究中心平台上的合作，并希望同中方在应对气候变化等领域推出更多合作项目。2022年5月，巴中就航天领域合作达成一系列共识，包括尽快开展巴中地球资源卫星05星、06星论证工作，优先编制巴中地球资源卫星06星技术方案。双方在这方面加快合作步伐，对于加强亚马孙雨林地区的环境监测、提升气候研究水平具有积极作用。

在科技产业发展方面，巴中都拥有独特优势，是重要合作伙伴。例如，巴西的飞机制造业和中国的电子商务等互联网科技产业都具有发展优势，双方可以开展合作。未来，双方可继续加强经验交流，并就搭建科技产业合作相关机制进行探讨。双方还可以通过创办公共政策交流论坛等形式，就技术创新、税收激励、技术转让等话题进行交流。中国科技企业重视巴西市场，看好巴西经济发展前景，正在加大投资巴西的力度，我们对此持十分欢迎的态度。巴西政府愿意优先向前来投资兴业的中国科技企业提供市场准入、财税优惠和其他政策支持。

作为巴西政府制定科学技术领域公共政策的主要部门，巴西科技部制定了鼓励科技创新的相关计划，推出了支持企业创新的众多措施。我们还设立了巴西科研与发展项目署、巴西工业研究和创新公司等支持创新的专门机构。在利用科技进步加强环境保护方面，巴西科技部也有丰富经验。我们期待同中国伙伴拓展与深化各领域科技合作，为促进巴中关系发展、增进两国人民福祉作出更大贡献。

（作者为巴西科技部长）

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 03 版）

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