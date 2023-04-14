春日海南，繁花盛开，椰风阵阵，第三届中国国际消费品博览会正在海口举行。本届消博会以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题，3300多个优质消费品牌集中参展，35个国家和地区的采购商到会采购，展现了中国消费市场的活力。接受本报记者采访的外国嘉宾和参展商表示，消博会的举办为各国企业提供了广阔的展示平台，彰显了中国坚定不移推动高水平开放的决心，成为中国同各国分享市场发展机遇、推动全球经济复苏增长的重要举措。

“感受到中国消费市场的澎湃活力和巨大潜力”

本届消博会展览总面积达到12万平方米，较上届增加20%，呈现出更大规模、更优商品、更多配套活动、更高国际参与度的特点，成为连接国内国际两个市场两种资源的重要桥梁纽带。

意大利是本届消博会的主宾国，今年共有140多个意大利品牌参展，涵盖汽车、时装、酒店、家具、农产品等多个领域。“意大利企业的积极参与展现了其对中国市场的强大信心。我们将持续为中国消费者提供高质量产品。”意大利外交与国际合作部副部长玛丽亚·特里波迪表示，意大利企业期待通过本届消博会分享中国市场红利。

本届消博会上，法国参展品牌数量较去年增加50%。法国驻华大使白玉堂表示，法中两国商贸往来密切，迸发出蓬勃活力。众多法国企业正通过消博会这一平台积极开拓中国市场。

“泰国天丝集团连续3年参展，感受到中国消费市场的澎湃活力和巨大潜力，也亲眼见证了更广阔的中国机遇。”泰国天丝集团首席执行官许馨雄表示，消博会举行，释放了中国进一步扩大开放的积极信号，“立足消博会这一平台，天丝集团将为中国消费者带来更多优质产品。”

再次参加消博会的美国途明集团相关负责人艾美·因布里亚科表示，消博会是促进全球消费者和各大品牌之间互相了解的重要窗口。“去年首次参展，我们受益良多，与许多合作商和消费者建立了更加紧密的联系。随着中国不断深化对外开放，我们希望依托消博会了解中国消费者的新需求，挖掘市场新机遇。”

“深化同各国经贸合作的重要渠道”

全球首发的智能手机、多功能蒸汽清洁机、集人工智能压力检测技术等功能于一体的养生按摩椅……展会期间，许多细分行业的国际头部品牌首次参展，一大批国内精品和老字号集中展示，300多个品牌的1000余款产品进行首发首秀。参展商们认为，随着越来越多的新品、精品、优品进入，中国消费市场将进一步优化消费供给，丰富消费选择，促进消费升级和潜力释放。

“消博会搭建了沟通交流的重要平台，为全球企业开展商务合作创造了机会，符合当前推动经济增长的需要。”老挝副总理吉乔·凯坎皮吞表示。

本届消博会上，文旅类展台吸引了很多观众驻足。全球旅游零售行业媒体《穆迪戴维特报告》创始人及主席马丁·穆迪表示，促进消费是中国的政策重点之一，“举办消博会有利于进一步挖掘中国的消费潜力”。穆迪对海南的免税政策深有感触，他表示，免税政策在全球贸易尤其是拉动消费方面发挥着重要作用，海南的免税政策得到国家大力支持，“这是建设海南自由贸易港的重要举措之一”。

阿普利亚的摩托车、卡赞尼的女装、费列罗的巧克力……不少意大利品牌展台吸引了众多观众驻足询问。“消博会是中国深化同各国经贸合作的重要渠道，许多参展的中小企业从中获得了实实在在的商机。”中国意大利商会华南区副会长拉斐尔·保罗·库珀表示。

首次参加消博会的松下电器（中国）有限公司带来低碳智慧型零售店铺建设解决方案和纯电动移动售卖车解决方案。“当前，中国经济回暖向好，出台了许多提振消费的措施，相信未来中国经济将加速发展。”松下电器相关负责人赵炳弟表示，松下电器希望通过产品技术能力和业务创新，为提振中国经济、促进绿色发展贡献自身力量。

“以中国新发展为世界提供新机遇”

在本届消博会设置的洽谈区，一场场商务对接活动和签约仪式热火朝天。参展商们表示，中国与世界共享市场机遇，将为全球经济复苏带来更大动能。

“希望以本届消博会为契机，进一步打开我们同中国经济合作的新局面。”波黑塞族共和国总理维什科维奇表示，近年来，波黑塞族共和国在基础设施联通、自由贸易、资金融通、人才交流等领域积极同中国开展合作。“中国举办消博会、进博会等大型国际展会，有利于推动各国携手共进、实现共同发展。”

“全球经济经历了不少困难和挑战。各国需要更加密切、有效地开展合作，消除贸易壁垒，为企业进出口创造便利条件。”越南工贸部部长阮鸿延认为，消博会的举办是中国助力企业克服困难、恢复和发展经济的有效举措之一，将为加强区域及全球经贸合作作出贡献。

“中国持续优化营商环境，进一步激发了市场活力。”许馨雄表示，消博会为企业参与中国经济发展提供了重要机会。“我们看到了中国提振消费的决心，以及与世界分享发展机遇的实际行动。”

“3年来，消博会以消费品为纽带，已成为中国与世界共享市场机遇的重要平台。”雀巢集团执行副总裁张西强表示，中国坚定推进高水平对外开放、优化投资营商环境，为雀巢等扎根中国市场的外资企业实现互利共赢提供了便利和保障。

安永集团相关负责人陈凯认为，消博会已成为中国开放合作的重要窗口，为各国商品和服务流通提供广阔平台。“我们深刻感受到，中国正依托超大规模市场优势，持续扩大高水平对外开放，以中国高质量发展助力世界经济复苏，以中国新发展为世界提供新机遇。”

（本报记者李欣怡、曹师韵、白紫微、史哲、林子夜、孙海天）

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 03 版）

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