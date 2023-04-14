新华社乌兹别克斯坦撒马尔罕4月13日电（记者李奥）当地时间4月13日，国务委员兼外长秦刚在撒马尔罕主持召开阿富汗问题四国外长第二次非正式会议后，向记者介绍了会议达成的系列重要共识。

一是重申尊重阿富汗主权、独立和领土完整，支持按照“阿人主导、阿人所有”原则决定该国政治前途和发展道路。

二是关注当前阿富汗涉恐安全形势，敦促阿富汗临时政府采取更多可视性举措，兑现遏制并坚决反恐承诺，瓦解、消灭所有类型的恐怖组织，防止阿富汗领土被任何恐怖势力利用，采取有力措施保护外国在阿富汗机构和公民安全及合法权益。

三是呼吁阿富汗执政当局组建包容性政府，保护包括妇女儿童、少数族裔在内全体阿富汗人民基本权益。

四是强调美国及其盟友对当前阿富汗困难局面负有历史责任，应立即解除对阿单边制裁，立即归还属于阿富汗人民的海外资金，不得在阿富汗及本地区再建军事基地。

五是呼吁国际社会继续向阿富汗提供人道主义援助，帮助阿有效禁毒并发展替代种植，增强自主和可持续发展能力。

六是支持一切有利于阿富汗问题政治解决的外交努力，支持国际社会特别是联合国、上海合作组织、阿富汗邻国外长会、“莫斯科模式”等机制发挥实质性作用。

(责编：袁勃、曹昆)