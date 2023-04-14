新华社乌兹别克斯坦撒马尔罕4月13日电（记者李奥）当地时间4月13日，国务委员兼外长秦刚在中俄巴伊四国外长第二次非正式会议后向记者介绍会议情况。

有记者问，美国白宫发布阿富汗撤军行动调查报告，承认“巨大的情报失败”，并将仓皇撤军责任归咎于前政府，中方对此有何评论？秦刚说，美国在阿富汗的失败是多方面的，一是军事失败。武力“征服”并未换来阿富汗片刻安宁，美军占领的20年是阿冲突和动乱的20年。二是政治失败。美西方“民主改造”水土不服，阿富汗内部民族和解问题延宕至今。三是反恐失败。美在阿富汗越反越恐，踞阿恐怖组织从20年前个位数增加到如今20多个，留下巨大“安全黑洞”。

秦刚强调，军事撤离并不意味着撇清责任，该份调查报告也不意味着美在阿令人不齿的行径画上了句号。美方不能对当前阿富汗人民困苦坐视不理，阿富汗被强扣的血汗钱必须尽快归还。希望美方真正从这段历史汲取教训，尽早改弦更张。既不要动辄以西方标准评判和干预其他国家制度，也不要图谋在阿富汗和地区重置军事力量，更不要支恐用恐。

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