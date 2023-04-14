新华社乌兹别克斯坦撒马尔罕4月13日电（记者李奥）当地时间4月13日，国务委员兼外长秦刚在撒马尔罕主持召开中俄巴伊四国外长阿富汗问题第二次非正式会议。俄罗斯外长拉夫罗夫、伊朗外长阿卜杜拉希扬、巴基斯坦外交国务部长希娜出席。

秦刚说，自2021年9月四国外长阿富汗问题首次非正式会议以来，作为地区涉阿协调的核心力量，中俄巴伊四国通力合作，有力保障了阿富汗局势平稳过渡。同时，阿富汗战争虽已结束，但阿富汗问题远未解决。阿富汗正处在由乱及治的关键时期，仍面临多方面挑战。日前，中方发布了《全球安全倡议概念文件》和《关于阿富汗问题的中国立场》，倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，重申以政治方式推动解决阿富汗等国际地区热点问题。

秦刚强调，新形势下推动阿富汗问题政治解决应摒弃冷战思维、阵营对抗，坚持安全不可分割的原则，标本兼治、综合施策，以相互尊重、平等协商、友好对话方式，引导阿富汗塔利班温和稳健施政。中俄巴伊四国要团结合作，推动国际社会加大对阿富汗涉恐安全问题的关注，凝聚打击“三股势力”的共识与合力，助阿有效应对恐怖威胁并对所有恐怖势力实质切割。鼓励支持阿塔走符合本国国情的现代化道路，帮助阿富汗增强造血能力，融入地区经济。中方愿在“一带一路”框架下，推动中巴经济走廊、中国－中亚－西亚经济走廊向阿富汗延伸，助力阿富汗从“陆锁国”变成“陆联国”。

与会各方对阿当前局势深表关切，敦促美西方承担应尽责任，反对在阿制造乱局、甩锅推责，反对将人道主义援助武器化，呼吁阿塔广泛包容建政、维护女性权益。各方表示将加强沟通协调，发挥四国和四国机制独特作用，引导国际社会共助阿富汗早日实现和平与发展。

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