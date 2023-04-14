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秦刚会见俄罗斯外长拉夫罗夫

2023年04月14日00:21 | 来源：新华网
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　　新华社乌兹别克斯坦撒马尔罕4月13日电（记者李奥）当地时间4月13日，国务委员兼外长秦刚在撒马尔罕会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

　　秦刚说，不久前，习近平主席成功对俄罗斯进行国事访问，取得丰硕成果，为深化新时代中俄关系提供了战略引领和根本遵循。中方愿同俄方一道，以落实两国元首共识为核心任务，推动双边关系始终保持高水平运行。双方要保持高层交往，维护政治互信。推动两国元首签署的《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》尽早落地见效，引领双方经贸合作高质量发展。深化立法、人文等交流合作。

　　秦刚表示，面对变乱交织的世界，习近平主席提出一系列重大倡议和理念，推动携手构建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，汇聚各方共识最大公约数，为共同应对全球挑战贡献中国方案，欢迎俄方积极支持参与。

　　拉夫罗夫表示，俄中保持高频次高层互动和战略协作，彰显了两国关系的积极态势和充分韧性。俄方愿同中方落实好两国元首重要共识，推进俄中经济合作重点规划，充分发挥各领域合作机制作用，进一步便利人员往来。俄方坚定支持中方维护核心利益，积极支持全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，主张捍卫联合国宪章，坚持主权平等原则，倡导有效的多边主义，愿共同致力于维护地区和平稳定和可持续发展。

　　双方将继续加强在上海合作组织、金砖国家等多边框架内的协调合作，推动世界多极化和国际关系民主化。

　　双方将加强“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接，探讨开展自贸可研，争取早期收获。

　　双方还就乌克兰危机交换了意见。秦刚介绍了近期中方向国际社会发出的呼吁，强调化解危机没有灵丹妙药，需要各方从自身做起，积累互信，创造止战和谈条件。中方将继续为推动政治解决、重启和谈发挥建设性作用。拉夫罗夫积极评价中方立场主张，表示复杂问题应寻求系统性解决方案，俄方反对集团对抗，将继续坚持政治解决方向。

(责编：袁勃、曹昆)

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