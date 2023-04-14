新华社北京4月13日电（记者曹嘉玥）针对媒体报道称，日本计划建设一支新型导弹部队，外交部发言人汪文斌13日表示，中方将密切关注形势发展，强烈敦促日本政府深刻反省侵略历史，切实尊重亚洲邻国安全关切，在军事安全领域慎重行事。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本防卫省与三菱重工签订价值28.4亿美元的合同，用于建设一支新型导弹部队，核心目标是使日本获得射程1000公里的导弹打击能力，以应对“中国威胁”。日本还计划2026年部署高超音速武器，并力争本世纪30年代前半期开发出射程3000公里的潜射高超音速导弹。中方对此有何评论？

“中方高度关注有关报道，将密切关注形势发展。”汪文斌说。

汪文斌表示，近年来，日方反复炒作“中国威胁”，不断突破和平宪法约束和“专守防卫”承诺，大幅增加防卫支出，发展进攻性武器，谋求获得“对敌基地攻击能力”，在军事扩张的道路上越走越远。这向本地区国家乃至世界传递出一个危险信号，即日本企图颠覆战后国际秩序。国际社会应对此保持高度警惕。

“我们强烈敦促日本政府深刻反省侵略历史，切实尊重亚洲邻国安全关切，坚持‘专守防卫’、坚持走和平发展道路，在军事安全领域慎重行事。”汪文斌说。

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