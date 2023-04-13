新华社海口4月13日电 专访：消博会为国际企业提供广阔市场和崭新商机——访意大利锐玡集团中国区总经理徐肖龙

新华社记者陈绍华

意大利锐玡集团中国区总经理徐肖龙日前在第三届中国国际消费品博览会现场接受新华社记者专访时表示，在全球经济继续放缓的形势下，消博会的举办意义重大，为国际企业提供广阔市场与崭新商机。

他表示，消博会聚焦全球消费精品，汇聚各方优质资源。国际企业有机会展示产品和技术，吸引潜在客户和合作伙伴，并与中国消费者建立更加密切的联系。

意大利是本届消博会主宾国，大批意大利企业踊跃参展。作为意大利定制化商务咖啡机与自动售货机制造商，锐玡集团2019年进入中国市场，今年首次参加消博会。“期待通过消博会，进一步推进与中国企业间的贸易和文化交流。”他说。

谈及中国大力推进高水平对外开放，徐肖龙认为，中国的对外开放政策为国际企业深耕中国市场提供机遇。企业需要关注市场变化，积极拥抱变革，以创新举措迎接中国消费市场转变，不断拓展自身业务和市场空间。

他表示，随着中国经济高质量发展和消费者收入水平提高，中国消费市场正向更高品质、更智能、更环保的方向转变，推动国际产业技术变革和产品创新。

徐肖龙表示，锐玡集团希望借这一独特且重要的综合性平台结识更多合作伙伴，在交流互鉴中助推全球消费品产业蓬勃发展。

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